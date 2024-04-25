Asgari ücrete zamda 'küpün altını kapatmak lazım' sözleri tepki topladı: TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'a SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan yanıt

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Bu sene 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü programını Bursa'da düzenleyeceğiz. Bu programda ana gündemimiz vergi olacak. Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması lazım” demiş, asgari ücretin enflasyon üzerindeki etkisine ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulunmuştu.

ENFLASYONLA MÜCADELEDE ‘ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILMASIN’

Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın 2024 yılı için belirlenen asgari ücrete artış yapılmayacağı yönündeki açıklamasını anımsatarak, “Enflasyonu durdurmadan, tabiri caizse küpün altını kapatmadan küpün üzerine istediğiniz kadar suyu doldurun, kısacası parayı verin paranın bir hükmü kalmıyor. Bunun için bir an evvel küpün altını kapatmak lazım, enflasyonu durdurmak lazım. Ondan sonra da toplumun alım gücünü belirli bir noktaya çekmek lazım” ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ERDURSUN: ‘YÜZDE 10 BİLE İYİ’

Milyonlarca çalışan asgari ücrete ara zam beklentilerini tüm bunlara rağmen devam ettirirken, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun’dan Atalayın ‘asgari ücretin enflasyonu artırdığı’ yönündeki açıklamalarına yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından, Türkiye’nin sendikalaşma oranına dikkat çeken ünlü SGK uzmanı, “Ülkemizde sendikalaşma oranı çok az, çalışanların yaklaşık yüzde 10'u sendikalı, yüzde 90'ı sendikasız. İşçinin hakkını koruması gereken en büyük işçi sendikasının başkanının, enflasyonun nedenini olarak işçi ücretlerini gördüğü ve ücret artışları yapılmaz ise enflasyonun düşeceğini beyan etmesi, yüzde 10 sendikalaşma oranının dahi iyi bir oran olduğunu gösteriyor” dedi.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI?

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Grup Toplantısı öncesi açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Asgari ücrette bir ara zam beklentisi olmalı mı?" sorusu üzerine, "Hayır, öyle bir konu gündemimizde yok. Başta nasıl bir karar aldıysak şu an süreç bu şekilde devam edecek” dedi.

2024 NET ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık 2023’te 2024 yılı asgari ücrete yüzde 49 zam yapmıştı. Asgari ücret 1 Ocak 2024 itibarıyla net 17 bin 2 TL olarak uygulanıyor.







