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Dolar kuru 20 Eylül: Bugün dolar kuru kaç TL?

DOVİZ HABERLERİ  | 20.09.2019 07:46 | Son Güncelleme

Dünya ekonomisinin bel kemiği para birimi olan dolar kurundaki gelişmeler, gerek birikim yapan gerekse de ekonomiyi yakından takip edenler için çok önemlidir. Peki dolar da son durum nedir? İşte 20 Eylül için dolar ne kadar sorusunun cevabı ve doları da etkileyen piyasalardaki son gelişmeler...

Dolar kuru 20 Eylül: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Global bir para birimi haline gelen dolar bugün yaşantımızdaki hemen her kalemi etkilemektedir. Bu yüzden sadece ekonomiyle işi gereği ilgilenenler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru önemli bir bilgidir.

Peki bugün yani 20 Eylül saat 07.40 itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

DOLAR NE KADAR?

20 Eylül itibari ile dolar kuru 5,7177 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

Güne yüzde 0.16 artışla 102 bin 97 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 100 bin 31 puanı ve en yüksek 102 bin 142 puanı gördükten sonra, günü yüzde 1.56 düşüşle 100 bin 339 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 141 bin 17 puanı ve en yüksek 145 bin 358 puanı gördükten sonra yüzde 2.54 düşüşle 141 bin 608 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.14 artışla yüzde 15.06 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvili gösterge faizi ise yüzde 0.07 düşüşle yüzde 15.03 düzeyine geriledi.

  • dolar en düşük 5.6690 lira ve en yüksek 5.7168 lirayı gördükten sonra, 5.70 - 5.71 lira aralığında,

  • euro en düşük 6.2582 lira ve en yüksek 6.3305 lirayı gördükten sonra, 6.30 – 6.31 lira aralığında

  • sterlin en düşük 7.0795 lira ve en yüksek 7.1436 lirayı gördükten sonra 7.12 – 7.13 lira aralığında işlem görüyor.
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