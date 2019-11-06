Dolar kuru 6 Kasım: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Global bir para birimi haline gelen dolar bugün yaşantımızdaki hemen her kalemi etkilemektedir. Bu yüzden sadece ekonomiyle işi gereği ilgilenenler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru önemli bir bilgidir.

Peki bugün yani 5 Kasım itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

DOLAR NE KADAR?

5 Kasım itibari ile dolar kuru YYYY TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

Hazine ihalelerinin yakından izlendiği piyasalarda, dövizler ve Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yukarı yönlüydü. BIST100 haftanın ikinci gününü de 100 bin puanın üzerinde kapatırken, dolar 5.75 liraya yükseldi.

Güne yüzde 0.06 artışla 100 bin 146 puanda başlayan BIST100, gün içinde en düşük 99 bin 847 puanı ve en yüksek 100 bin 693 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.44 artışla 100 bin 525 puanda kapattı.

Kapanışa yakın işlemlerde;