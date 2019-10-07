FİNANS

Dolar kuru 7 Ekim: Bugün dolar kuru kaç TL?

DOVİZ HABERLERİ  | 07.10.2019 07:22 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna olası operasyonuna ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan 'desteklemiyoruz' açıklamasının ardından gözler dolar kuruna çevrildi. İşte 7 Ekim için dolar ne kadar sorusunun cevabı ve doları da etkileyen piyasalardaki son gelişmeler...

Dolar kuru 7 Ekim: Bugün dolar kuru kaç TL?

ABD, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna olası operasyonunu desteklemeyeceğini açıkladı. Açıklamada, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak." denildi. Yapılan açıklamaların ardından gözler dolar kuruna çevrildi.

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Global bir para birimi haline gelen dolar bugün yaşantımızdaki hemen her kalemi etkilemektedir. Bu yüzden sadece ekonomiyle işi gereği ilgilenenler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru önemli bir bilgidir.

Peki bugün yani 7 Ekim itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

DOLAR NE KADAR?

Saat 07:20 itibari ile dolar kuru 5,71 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

PARTNERZerrin Özer'den üzücü haberZerrin Özer'den üzücü haber
Enflasyon rakamları sonrası dolarda son durumEnflasyon rakamları sonrası dolarda son durum
Dolar yeni güne nasıl başladı?Dolar yeni güne nasıl başladı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar ne kadar 7 ekim dolar kuru

En Çok Okunan Haberler

Ağrı'da vahşet! Eşi ve kızına kurşun yağdırdı

Ağrı'da vahşet! Eşi ve kızına kurşun yağdırdı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Göç tersine döndü! 1500 kişiye istihdam sağlandı

Göç tersine döndü! 1500 kişiye istihdam sağlandı

Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretlerine zam!

Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretlerine zam!

Ege'de iki ada satılığa çıktı! Değeri ise...

Ege'de iki ada satılığa çıktı! Değeri ise...

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Yarın başlıyor

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Yarın başlıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dolar kuru 4 ekim: Enflasyon verileri sonrası bugün dolar kuru kaç TL?

Enflasyon rakamları sonrası dolarda son durum

Dolar kuru 3 Ekim: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar yeni güne nasıl başladı?

Dolar kuru 2 Ekim: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar yeni güne nasıl başladı?

Dolar kuru 1 Ekim: Bugün dolar kuru kaç TL?

YEP sonrası dolar güne nasıl başladı?

Dolar kuru 30 Eylül: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar yeni güne nasıl başladı?

Dolar kuru 27 Eylül: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar yeni güne nasıl başladı?

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.