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Dolar ne kadar? 17 Mayıs 2018 dolar kuru

DOVİZ HABERLERİ  | 17.05.2018 09:56 | Son Güncelleme

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Dün 4,50'nin üzerine çıkarak rekor kıran dolar/TL, Merkez Bankası açıklamaları sonrası 4,40 seviyesine kadar düştü. Dolar/TL bu sabah 4.46'nın üzerine çıktı.

Dolar ne kadar? 17 Mayıs 2018 dolar kuru

Dolarda yukarı yönlü eğilimi korunuyor. Kur, 4.46 seviyesinin üzerini test ederken, euro 5.26 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün 4,50'nin üzerine çıkarak rekor kıran dolar/TL, TCMB’den gelen “Piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmektedir. Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır” açıklaması sonrası 4,40 seviyesine kadar gevşedi. MB Başkanı Murat Çetinkaya ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşeceği haberleri de kurun düşmesinde rol oynadı.

Küresel piyasalardaki gelişmekte olan ülkelere yönelik endişeler ve fon çıkışlarının son dönemde hiç olmadığı kadar kuvvetli olduğunu belirten analistler, ekonomi yönetiminden ve Merkez Bankası’ndan piyasayı rahatlatan hamleler gelmesini bekliyor.

Dolar/TL saat 09.20'de 4,4546, euro/TL ise 5,2631 seviyesinden işlem gördü.

Dolar endeksindeki yükselişin yanısıra Euro Bölgesi enflasyon verisinde yaşanan düşüş, euro/dolar paritesinin 1,18'in altına inmesine neden oldu. Dolar/euro paritesi bu sabah yeniden 1.18 düzeyinde seyrediyor.

Brent petrolün varili 79.40 dolardan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı da 1292.43 seviyelerinde yer aldı.

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