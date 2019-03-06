Dolar ne kadar? 5 Mart 2019 dolar yorumları

Dolar/TL dün 5.40'ın altında dalgalı bir seyir izledikten sonra günü 5.40'ın hemen altında tamamlamıştı. Kur bu sabah da güne anlamlı bir değişiklik göstermeyerek saat 0901'de 5.3872/5.3890 seviyesine işlem gördü. Aynı saatte sepet bazında TL 5.7358/5.7392, euro/TL 6.0842/6.0893 seviyesindeydi.

TCMB'nin bugün saat 140:0'da açıklayacağı karar ve söylemleri de ilk faiz indiriminin zamanına ve yılın kalanında yapılacak faiz indiriminin miktarına ilişkin beklentiler açısından yakından takip edilecek.

MERKEZ BANKASI NE YAPACAK?

Beklentilerin altında artış gösteren enflasyon ardından piyasalarda TCMB'nin faiz indirimlerini erkene çekip çekmeyeceği tartışılırken TCMB'nin "enflasyonda ikna edici bir düşüş görülene kadar sıkı duruş sürdürülecek" mesajı ile birlikte bu haftaki toplantısında faiz indirimine gitmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Reuters'ın 17 kurumun katılımı ile gerçekleştirdiği ankete öre TCMB'nin faiz indirimlerine Haziran ayında başlaması ve seri indirimlerin yılın kalanında 500 baz puana ulaşması bekleniyor.



