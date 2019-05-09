Dolar ne kadar? 9 Mayıs dolar kuru

Dolar/TL, İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin tekrarlanması kararı sonrası 6.15 - 6.20 arasında iki yönlü dalgalanmaya devam ediyor.
Dün tekrar 6.20 seviyesine yaklaşan dolar kuru, 6.18 seviyesinden kapanırken gece sığ piyasada 6.16'lı seviyelere geriledi. TL'nin değer kaybı 29 Mart'tan bu yana yüzde 10'u aşarken analistler 23 Haziran'a kadar TL üzerindeki baskının devam etmesini bekliyor.
9 Mayıs sabahı dolar düne nazaran hafif bir gevşemeyle 6.16 seviyesinde, euro ise 6.90 üzerindeki seyrini sürdürüyor.
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