FİNANS

Dolar ne kadar? 9 Mayıs dolar kuru

DOVİZ HABERLERİ  | 09.05.2019 08:15 | Son Güncelleme

Dolar/TL, YSK'nın İstanbul seçimlerini yenileme kararının ardından sıçradığı 6.15-6.20 arasındaki hareketini sürdürüyor. 9 Mayıs sabahı dolar kuru düne göre hafif bir gevşemeyle 6.16'larda.

Dolar ne kadar? 9 Mayıs dolar kuru

Dolar/TL, İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin tekrarlanması kararı sonrası 6.15 - 6.20 arasında iki yönlü dalgalanmaya devam ediyor.

Dün tekrar 6.20 seviyesine yaklaşan dolar kuru, 6.18 seviyesinden kapanırken gece sığ piyasada 6.16'lı seviyelere geriledi. TL'nin değer kaybı 29 Mart'tan bu yana yüzde 10'u aşarken analistler 23 Haziran'a kadar TL üzerindeki baskının devam etmesini bekliyor.

9 Mayıs sabahı dolar düne nazaran hafif bir gevşemeyle 6.16 seviyesinde, euro ise 6.90 üzerindeki seyrini sürdürüyor.

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