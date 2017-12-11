Dolar ne kadar oldu?

11 Aralık 2017 10:38
Dolar ne kadar oldu?

Dolar kuru, TCMB'nin faiz kararının geleceği kritik haftaya düşüşle başladı.

Gelişmekte olan ülke para birimlerindeki olumlu seyir ve TL'nin getirisinin bu hafta TCMB'nin yapması beklenen faiz artışı ile artacağı beklentileriyle dolar/TL'de düşüş eğilimi devam ediyor.
 
Geçen haftaya 3.94'ün üzerinde başlayan dolar/TL zayıf ABD verileri ve Türkiye'ye özgü endişelerin de bir miktar azalmasıyla haftayı 3.83 civarında tamamlamıştı.
 
Bugün yüzde 11.1 ile beklentilerin üzerinde gelen 3. çeyrek büyümesi sonrası kurda düşüş devam ediyor. Veri öncesi 3.8275 seviyesinde olan dolar/TL saat 10:23'de 3.8245'den işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.5100 ve sterlin/TL 5.1345 seviyesinde yer aldı.
 
 
FED VE TCMB BEKLENİYOR
 
Bu haftanın en önemli gündem maddeleri ise Çarşamba günü ABD Merkez Bankası'nın, Perşembe günü ise TCMB'nin sonuçlarını açıklayacağı faiz kararları olacak.
 
Dolar Fed'in hafta ortasında açıklayacağı para politikası kararında faizleri öngörüldüğü gibi yükselteceği beklentisiyle yatay seyrediyor.
 
Reuters'ın 18 kurumun katılımı ile yaptığı ankete göre Merkez Bankası'nın (TCMB) TL'deki sert değer kaybı ve enflasyondaki sert yükselişin devamını önlemek adına 14 Aralık'taki PPK toplantısında geç likidite penceresi (GLP) faizinde artışa gitmesi beklenirken, artış beklentileri 100 baz puanda yoğunlaşıyor. Öte yandan TCMB'nin bu artışın 75 baz puanını ay bitmeden ağırlıklı ortalama fonlama maliyetine yansıtması bekleniyor.
 
Bankacılar TCMB'nin piyasa öngörülerine aksi bir adım atması halinde TL'de sert satış baskısı görülebileceğini de belirtiyorlar.
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