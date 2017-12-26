Dolar ne kadar oldu?

Dün 3,80-3,82 bandında hareket eden dolar/TL, günü yatay bir seyirle 3,8095'ten tamamladı.



Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,12 azalışla 3,8032 seviyelerinden işlem görüyor. Euro/TL 4,52-4,53 bandında hareket ediyor.



Uzmanlar, Avrupa genelinde Noel tatilinin sürmesi ve ABD'de ise piyasaların bugün işleme açılacak olmasına karşın yatırımcıların yıl sonuna kadar devam edecek tatil programları nedeniyle kurların dar bant içinde sakin bir seyir izleyebileceğini kaydetti.



Teknik açıdan dolar/TL'de 3,80'in altında kalıcılık sağlanması durumunda 3,75'in gündeme gelebileceğini belirten analistler, 3,85'in ise direnç konumunda takip edileceğini bildirdi.