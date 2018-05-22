Dolar/TL kuru bugün ne kadar? (22 Mayıs 2018)

Dolar/TL ne kadar? Euro yeni rekor kırdı mı? Dolar ve euro güne nasıl başladı? Dövizdeki durdurulamayan yükseliş bu soruların sorulmasına neden oluyor. Dünya gazetesinin aktardığına göre Türk Lirası (TL), hem yurt içi hem de yurt dışı gelişmelerin etkisinde baskı altında kalmayı sürdürüyor.

ABD faizleri, dolar ve petrol fiyatları yükseliş eğilimini korurken, içerde ise makroekonomik veriler ve seçim belirsizliğine Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) sessizliği de eklenince dolar/TL tarihi zirvesini 4.5993’e taşıdı. Euro/TL ise 5.4142 lira ile rekor kırdı.

Dolar/TL bugün 4.5820 seviyesinden güne başladı. Euro ise 5.3960 lira seviyelerinden el değiştiriyor.

'TCMB ADIM ATMADIĞI İÇİN TL DEĞER KAYBEDİYOR'



TL’nin diğer gelişen ülkeler arasında en çok değer kaybeden para birimi olmayı sürdürdüğünü dile getiren analistler, TCMB’nin henüz bir adım atmamış olmasının bunda etkili olduğunu belirtiyor. TCMB harekete geçmedikçe baskının süreceği kaydediliyor.

