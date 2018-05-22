FİNANS

Dolar/TL kuru bugün ne kadar? (22 Mayıs 2018)

DOVİZ HABERLERİ  | 22.05.2018 08:04 | Son Güncelleme

Rekor üstüne rekor kıran Dolar/TL bugün (22 Mayıs 2018) 4.5820 seviyesinden güne başladı. Euro ise 5.3960 lira seviyelerinde işlem görüyor. Dolardaki durdurulamayan yükselişin ardından en çok sorulan soru 'Dolar yükselir mi?' oldu.

Dolar/TL kuru bugün ne kadar? (22 Mayıs 2018)

Dolar/TL ne kadar? Euro yeni rekor kırdı mı? Dolar ve euro güne nasıl başladı? Dövizdeki durdurulamayan yükseliş bu soruların sorulmasına neden oluyor. Dünya gazetesinin aktardığına göre Türk Lirası (TL), hem yurt içi hem de yurt dışı gelişmelerin etkisinde baskı altında kalmayı sürdürüyor.

ABD faizleri, dolar ve petrol fiyatları yükseliş eğilimini korurken, içerde ise makroekonomik veriler ve seçim belirsizliğine Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) sessizliği de eklenince dolar/TL tarihi zirvesini 4.5993’e taşıdı. Euro/TL ise 5.4142 lira ile rekor kırdı.

Dolar/TL bugün 4.5820 seviyesinden güne başladı. Euro ise 5.3960 lira seviyelerinden el değiştiriyor.

'TCMB ADIM ATMADIĞI İÇİN TL DEĞER KAYBEDİYOR'

TL’nin diğer gelişen ülkeler arasında en çok değer kaybeden para birimi olmayı sürdürdüğünü dile getiren analistler, TCMB’nin henüz bir adım atmamış olmasının bunda etkili olduğunu belirtiyor. TCMB harekete geçmedikçe baskının süreceği kaydediliyor.

PARTNER3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde... 3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde...
Milletvekili adaylığı listeleri YSK'ya verildi! Dolar, Euro ve Sterlin rekor kırdıMilletvekili adaylığı listeleri YSK'ya verildi! Dolar, Euro ve Sterlin rekor kırdı
Dolar ve euro durdurulamıyorDolar ve euro durdurulamıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar ne kadar dolar tl son durum dolar yükselir mi Euro ne kadar 22 mayıs dolar kuru

En Çok Okunan Haberler

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Konut kampanyasında 6 günde 2 bin konut satıldı

Konut kampanyasında 6 günde 2 bin konut satıldı

Hurda aracı spor otomobile dönüştürerek baştan yarattılar

Hurda aracı spor otomobile dönüştürerek baştan yarattılar

Dolar/TL kuru bugün ne kadar? (22 Mayıs 2018)

Dolar/TL kuru bugün ne kadar? (22 Mayıs 2018)

Memurluk hayali kuranlar dikkat! Tam 20 bin yeni personel alınacak

Memurluk hayali kuranlar dikkat! Tam 20 bin yeni personel alınacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Milletvekili adaylığı listeleri YSK'ya verildi! Dolar, Euro ve Sterlin rekor kırdı

Milletvekili adaylığı listeleri YSK'ya verildi! Dolar, Euro ve Sterlin rekor kırdı

Dolar ve euro durdurulamıyor

Dolar ve euro durdurulamıyor

Dolar ne kadar? 18 Mayıs 2018 dolar kuru (Piyasalarda son durum)

Dolar ne kadar? 18 Mayıs 2018 dolar kuru (Piyasalarda son durum)

Dolar ne kadar? 17 Mayıs 2018 dolar kuru

Dolar ne kadar? 17 Mayıs 2018 dolar kuru

Merkez doları zirveden aldı

Merkez doları zirveden aldı

Dolar ve euro rekora doymuyor

Dolar ve euro rekora doymuyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.