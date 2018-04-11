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Dolar ve Euro rekora doymuyor!

DOVİZ HABERLERİ  | 11.04.2018 10:23 | Son Güncelleme

Dolar 4.15 lirayı aşarak 4.1564 lira ile yeni tarihi rekor düzeye; euro 5.1450 lira ile yeni tarihi rekor düzeye tırmandı

Dolar ve Euro rekora doymuyor!

Suriye'de kimyasal silah kullanımı iddialarına ABD'nin tepki vereceğini açıklamasının askeri hareketlilik yaratacağı öngörülerinin jeopolitik endişeleri tetiklemesi ve ABD yaptırımları sonrası Rusya piyasalarında yaşanan sert kayıplara paralel ve kendi iç riskleri nedeniyle dolar/TL dün sert yükselişle 4.14'e yaklaşarak tarihi zirvesini yeniledi.

Dolar/TL de bu sabah 4,15 seviyesi aşıldı. Yeni rekor seviyeleri dolar/TL'de 4,1564, euro/TL 5,1450 ve sterlin/TL'de 5,5052'ye çıktı.

Küresel satış baskısının yanında iç siyaset, yüksek cari açık ve yüksek enflasyona ilişkin endişelerle Türkiye piyasaları satış baskısından daha da kuvvetli etkileniyor.

TL'nin dün dolar karşısındaki değer kaybı bir ara 1.7'ye yaklaşırken, Aralık başından bu yana en büyük günlük düşüş yaşandı.

Dün saat 17.56'da 4.1081 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah saat 10.18'de 4.1448 seviyesinde işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 5.1312, sterlin/TL 5,8908 seviyesinde yer aldı.

"MERKEZ DEVREYE GİRMEK ZORUNDA KALABİLİR"

Dolar/TL'de 4.15 seviyesinin önemli olduğunu söyleyen bir bankacı, "Bu seviye aşılıp 4.15-4.20 bandına gelindiği takdirde kısa vadede TL çok fazla değer kaybına uğramış olacak. Dolayısıyla bu bant TL'de yeni pozisyon açılması için bazı yatırımcılara cazip gelebilir. Artık bu kadar kayıp varken, olası yeni kayıpların miktarının azaldığı düşüncesi oluşacak. Kur çok kısa sürede 3.85'ten neredeyse 4.15'e geldi. Bu seviyenin üzeri de görülebilir ama ne kadar daha yukarı çıkacak?" dedi.

Aynı bankacı, "Piyasa 25 Nisan toplantısı öncesinde belki TCMB faiz artırımına gider mi şeklinde test yapıyor da olabilir. Kurun bir bu kadar daha yükselmesi zor, TCMB devreye girmek zorunda kalabilir" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
dolar euro
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Ülkenin ekonomisi son sürat uçuruma gidiyor. Durmak yok yola devam...
ülkede herşey normalmiş gibi göster panpa
ya bu dolar evet hayır oylarından sonra düşmeyecekmiydi ne oldu
DAHA KÖTÜSÜ OLSUN BETER OLSUN
yetmez ama evet
Bir yorumcu vardı hani dolar aldı başını gidiyor ne düşünüyorsunuz demişlerdi. Vatandaşta bu konu AMERIKANIN SORUNU ONLAR DÜŞÜNSÜNLER DEMISTI. BIZE NE DOLARIN YURONUN SITERLININ FIYATININ REKOR KIRMASI BU ONLARIN SORUNU BIZ TL ALIYORUZ. ::)) GÜLÜYORUZ AGLAMAMIZ GEREKEN HALIMIZE
Önerisin olan +Dolarları Bozduralım +Altınları Bozduralım +Milyon Dolarlık Dış Devletlere Yardım Yapalım +Fed Faizleri Düşünce Borç Alalım +En Son Çare Devletin Bütün Kurumlarını Satalım.... Başka Bir Arzunuz? evet bunları yaptık ve kürsüde Piyasalarımız gayet iyi dünyada şu sıradayız diyorlar Halka sor aç geziyorlar ama takan yok yazık suçu olmayan çocuklarımız torunlarımız çekecek bu borçların kahrını biz fazla bir şey görmeden ölürüz belki.
nereye cikiyo bunlar daha nereye kadar cikacak
Ne kadar güzel ne kadar güzel. Büyüyoruz ya ondan...İşte büyümenin meyveleri bunlar
dolar petrol altın Euro herşey darbeden sonra arttı. kim yaptı ülen bize bu darbeyi
verdiniz evet i gördünüz ebenizi...
eğonomimiz çooğhh eyi gurların önemi yoğh
her türlü ithalattan vazgeçip dışarı bağımlılığımızı kesmessek kendi üretimimizi yapmazsak $ da yükselir € da yükselir
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