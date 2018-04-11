Dolar ve Euro rekora doymuyor!

Dolar/TL'de 4.15 seviyesinin önemli olduğunu söyleyen bir bankacı, "Bu seviye aşılıp 4.15-4.20 bandına gelindiği takdirde kısa vadede TL çok fazla değer kaybına uğramış olacak. Dolayısıyla bu bant TL'de yeni pozisyon açılması için bazı yatırımcılara cazip gelebilir. Artık bu kadar kayıp varken, olası yeni kayıpların miktarının azaldığı düşüncesi oluşacak. Kur çok kısa sürede 3.85'ten neredeyse 4.15'e geldi. Bu seviyenin üzeri de görülebilir ama ne kadar daha yukarı çıkacak?" dedi.

Aynı bankacı, "Piyasa 25 Nisan toplantısı öncesinde belki TCMB faiz artırımına gider mi şeklinde test yapıyor da olabilir. Kurun bir bu kadar daha yükselmesi zor, TCMB devreye girmek zorunda kalabilir" dedi.