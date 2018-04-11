Dolar ve Euro rekora doymuyor!

Suriye'de kimyasal silah kullanımı iddialarına ABD'nin tepki vereceğini açıklamasının askeri hareketlilik yaratacağı öngörülerinin jeopolitik endişeleri tetiklemesi ve ABD yaptırımları sonrası Rusya piyasalarında yaşanan sert kayıplara paralel ve kendi iç riskleri nedeniyle dolar/TL dün sert yükselişle 4.14'e yaklaşarak tarihi zirvesini yeniledi.
Dolar/TL de bu sabah 4,15 seviyesi aşıldı. Yeni rekor seviyeleri dolar/TL'de 4,1564, euro/TL 5,1450 ve sterlin/TL'de 5,5052'ye çıktı.
Küresel satış baskısının yanında iç siyaset, yüksek cari açık ve yüksek enflasyona ilişkin endişelerle Türkiye piyasaları satış baskısından daha da kuvvetli etkileniyor.
TL'nin dün dolar karşısındaki değer kaybı bir ara 1.7'ye yaklaşırken, Aralık başından bu yana en büyük günlük düşüş yaşandı.
Dün saat 17.56'da 4.1081 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah saat 10.18'de 4.1448 seviyesinde işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 5.1312, sterlin/TL 5,8908 seviyesinde yer aldı.
"MERKEZ DEVREYE GİRMEK ZORUNDA KALABİLİR"
Dolar/TL'de 4.15 seviyesinin önemli olduğunu söyleyen bir bankacı, "Bu seviye aşılıp 4.15-4.20 bandına gelindiği takdirde kısa vadede TL çok fazla değer kaybına uğramış olacak. Dolayısıyla bu bant TL'de yeni pozisyon açılması için bazı yatırımcılara cazip gelebilir. Artık bu kadar kayıp varken, olası yeni kayıpların miktarının azaldığı düşüncesi oluşacak. Kur çok kısa sürede 3.85'ten neredeyse 4.15'e geldi. Bu seviyenin üzeri de görülebilir ama ne kadar daha yukarı çıkacak?" dedi.
Aynı bankacı, "Piyasa 25 Nisan toplantısı öncesinde belki TCMB faiz artırımına gider mi şeklinde test yapıyor da olabilir. Kurun bir bu kadar daha yükselmesi zor, TCMB devreye girmek zorunda kalabilir" dedi.
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