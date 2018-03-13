ABD'de enflasyon rakamları beklentiye parelel geldi

ABD'de şubat ayında enflasyon yıllık olarak yüzde 2,2 oldu.

ABD'de şubat enflasyonu beklentiyi karşıladı.

Ülkede TÜFE aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,2 oldu. Veriye ilişkin beklenti aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,3 yönündeydi.

Şubatta gıda ve enerji hariç tüketici enflasyonu aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 1,8 olarak gerçekleşti.

Söz konusu ayda ortalama haftalık kazançlar yüzde 0,3 arttı.

Veri sonrası dolar endeksi hafif aşağı yönlü hareket ediyor. Endeks, 90 seviyesinden ilk tepki olarak 89,85'e geriledi.

Enflasyonun ardından gözler Fed'in 21 Mart'taki toplantısına çevrildi. Bankanın bu yılki faiz artırımlarına ilişkin tahminler 2 ila 5 arasında oldukça geniş bir aralıkta yer alıyor.