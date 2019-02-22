FİNANS

Alibaba / Zhang: 2019’da istihdam ve tüketimi arttıracağız

DÜNYA HABERLERİ  | 22.02.2019 15:31 | Son Güncelleme

Çin merkezli e-ticaret devi Alibaba CEO’su Daniel Zhang, şirketin üst düzey çalışanlarının yüzde 10’unu işten çıkaracağı iddialarını yalanladı ve şirketin bu yıl bünyesine daha fazla kişi katmak istediğini belirtti.

Alibaba / Zhang: 2019’da istihdam ve tüketimi arttıracağız

Çin merkezli sosyal paylaşım sitesi Weibo üzerinden yaptığı paylaşımda Zhang, Alibaba’nın 2019’da platformdaki hizmet siparişleri ve üretimin yanında “tüketimi arttırmayı” hedeflediğine dikkat çekti:

“Bu yıl hiçbir çalışanı işten çıkarmayacağız. Platformlarımızdaki kaynaklardan faydalanarak tüketimi destekleyecek ve üretim ve hizmet siparişlerini de arttıracağız.

“Ekonomi kötüyken, büyük online platformların en iyi avantajı istihdam yaratmaktır.”

Ocak ayında 2018’in üçüncü çeyreği için gelirlerini açıklayan Alibaba, yıllık gelirlerinde yüzde 41, hisse başına kazançlarda da yüzde 37 artış olduğunu duyurmuştu. ABD ve Çin arasında devam eden ticari gerginlikler sebebiyle şirket gelirlerinde düşüş ve 2019 için de olumsuz bir görünüm bekleniyordu.

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
işten çıkarma

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