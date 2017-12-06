Bitcoin'de yeni rekor: 12 bin doları da aştı

Sanal para birimi Bitcoin'in değeri, ilk kez 12 bin doları aşarak yeni bir rekor kırdı.



Bitcoin'in değeri, gün içinde 12 bin 580 dolara tırmanarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.



Sadece bu sene içinde yaklaşık yüzde 1100 değer kazanan Bitcoin, TSİ 12,45'de ise 12 bin 579 dolardan işlem görüyordu.



210 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI



Dünya genelindeki 1200'e yakın sanal para arasında en değerli olan Bitcoin’in toplam piyasa değeri ise 210 milyar dolara yaklaşıyor.



Sanal biriminin değer kazanmasında ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonunun (CFTC) cuma günü yaptığı "ABD merkezli finans firmaları CME Group, CBOE ve Cantor Fitzgerald kripto para tabanlı finansal ürünlerin 18 Aralık itibariyle listelerine ekleyeceklerine" dair açıklamasının etkisi olduğu belirtiliyor.