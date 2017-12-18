Bitcoin'in yükselişini bilen yatırım uzmanı: 400 bin dolara kadar yolu var

Wall Street'in iki öncü kuruluşunun Bitcoin vadeli işlemlerini başlatmasının ardından kripto paranın değeri 19 bin dolar seviyesine yaklaşmış durumda.

Yıla 1000 dolar seviyesinden başlayan Bitcoin'in kesintisiz yükselişini önceden tahmin eden ABD'li yatırım uzmanı Ronnie Moas için ise gelinen seviyeler sürpriz değil.

ABD'de yayın yapan ekonomi kanalı CNBC'ye konuşan Standpoint Research'ün kurucusu Moas, "Bitcoin için 'Al' tavsiyesi verdiğimde fiyat mevcut seviyenin yüzde 500 altındaydı" diyor ve yeni bir yüzde 500 artış beklediğini ifade ediyor.

Bitcoin'in gelecekte 300 ila 400 bin dolar seviyesine kadar yükselebileceğini ifade eden Moas, tahminini arz-talep dengesine dayandırıyor:

"Dünyada ne kadar altın rezervi olduğunu bilmiyoruz. Ama toplam Bitcoin rezervinin ne olduğunu kesin olarak biliyoruz. İki yıl içerisinde dünya genelinde 300 milyon kişi Bitcoin almanın peşinde olacak."

Yatırım uzmanı Ronnie Moas'a göre, oluşan büyük arz-talep dengesizliği nedeniyle Bitcoin'deki yükseliş uzunca bir süre devam edecek.

Toplam Bitcoin miktarı 21 milyon. Moas, kripto paraya yatırım yapmak isteyen kişi sayısının artmaya devam etmesiyle fiyatta ciddi bir artış yaşanacağını öngörüyor ve "Ortada devasa bir arz-talep dengesizliği var. Bunun sonucunda da fiyatın yükselmesi kaçınılmaz" diye konuşuyor.

Moas'ın bu öngörüsü, dünyanın en büyük vadeli işlem borsası olan Chicago Ticari Takası'nın (CME) Bitcoin'de vadeli işlem hizmetlerini başlattığı gün geldi.

'Fiyat yükselişinin temeli yok'

Ancak Moas'ın tahminlerini fazlasıyla iyimser bulanlar da var.

Singapur merkezli varlık yönetimi şirketi OCBC'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vasu Menon, Bitcoin'i fazlasıyla riskli bulduklarnı söylüyor ve "Bitcoin'deki fiyat artışını destekleyecek nitelikte bir temel göremiyoruz" diyor.

İngiltere'de finans sektörünü düzenleyen ve denetleyen Finansal Hizmetler İdaresi'nin (FSA) Genel Müdürü Andrew Bailey ise Bitcoin'e yatırım yapanlara "tüm paralarını kaybetmeye hazır olma" uyarısı yapmıştı.

BBC'nin Newsnight programına konuşan Bailey, ne merkez bankalarının ne de hükümetlein bu 'para biriminin' arkasında olduğunu, bundan dolayı Bitcoin'e yatırımın güvenli olmadığını belirtmişti

Bailey, "Bu bir para birimi değil. Aslında bu, Bitcoin formu içinde regüle edilmiyor. Fiyatlandırma anlamında çok oynak bir emtia. Geçen yıl ne yaşandığına bakarak sizi uyarmak isterim. Eğer Bitcoin'e yatırım yapmak isterseniz tüm paranızı kaybetmeye hazır olun. Bu benim en ciddi uyarımdır" diye konuşmuştu.