Bakan Mehmet Şimşek'ten gelir dağılımı mesajı: 'Kalıcı refah artışı mümkün değil...'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabı X üzerinden enflasyon ve vatandaşın gelirlerine yönelik önemli bir paylaşımda bulundu.

Bakan Şimşek'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Enflasyonu tek haneye düşürmeyi programımızın temel hedefi olarak belirledik.

Çünkü fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet ve kalıcı refah artışı mümkün değildir.

"ASGARİ ÜCRET VERGİ DIŞI BIRAKILDI"

Bunun yanı sıra vergide adaleti güçlendirmek için önemli düzenlemeler yaptık; örneğin

•Asgari ücreti vergi dışı bıraktık,

•Gelir vergisi tarifesinde en alt dilimdeki vergi oranını düşürdük, en üst dilimdeki vergi oranını yükselttik,

•Kurumlar vergisi oranını artırdık, banka ve finans kurumları için daha yüksek oran belirledik.

"PROGRAMIMIZ BAŞARILI"

Vatandaşlarımızın alım gücünü artırmak için her alanda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.

Programımız şeffaf, öngörülebilir ve kural bazlı politikalara dayalı olup ülkemizin kendi programıdır ve başarı ile uygulanmaktadır.





