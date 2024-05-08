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Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem! 'Kademeli artış' hazırlığı: Düşük gelirliye az, yüksek gelirliye yüksek fatura

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
08.05.2024 15:36
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Doğal gaz ve elektrik faturalarıyla ilgili yeni bir düzenleme üzerinde çalışıldığı iddia edildi. Bu kapsamda hükümetin düşük gelirli haneleri daha düşük faturalarla desteklemeyi amaçladığını ve uygulamanın, gelir veya tüketim arttıkça enerji tarifelerinin kademeli olarak artabileceği anlamına geleceğini söyledi.

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem! 'Kademeli artış' hazırlığı: Düşük gelirliye az, yüksek gelirliye yüksek fatura

Mayıs ayına gelinmesiyle, 2023 yılı Nisan ayında başlatılan ve yaklaşık 25 metreküpe denk gelen doğalgaz desteği sona erdi. Doğalgaz ve elektrik fatularına zam gelip gelmeyeceği merak edilirken ABD merkezli Bloomberg, çarpıcı iddiayı duyurdu. Habere göre, gelir grupları için farklı doğalgaz ve elektrik tarifeleri belirleme planı üzerinde çalışılıyor.

TÜRK LİRASI (366)

"BAKANLIK ÇALIŞMA YAPIYOR"

Bloomberg'e konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bir süredir bu plan üzerinde çalıştığını söyledi.

Yetkili, hükümetin düşük gelirli haneleri daha düşük faturalarla desteklemeyi amaçladığını ve uygulamanın, gelir veya tüketim arttıkça enerji tarifelerinin kademeli olarak artabileceği anlamına geleceğini belirtti.

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fatura
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