ECB, yeni 100 ve 200'lük avro banknotları tanıttı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) gelecek yıl 28 Mayıs’ta dolaşıma girecek yeni 100 ve 200 avroluk banknotları tanıttı.

ECB, 28 Mayıs 2019’da piyasaya sürülecek yeni 100 ve 200 avroluk banknotu Frankfurt'taki genel merkezinde Yönetim Kurulu Üyesi Yves Mersch’in katılımıyla düzenlenen bir basın toplantısıyla tanıttı.

Basın toplantısının açılış konuşmasını yapan Mersch, yeni 100 ve 200 avroluk banknotların piyasa sürülmesiyle tüm avro banknot serisinin sahteciliğe karşı güçlü bir koruma sunmaya devam edeceğini vurguladı.

Mersch, bu durumun avro banknotlarını daha da güvenli hale getirdiğini ve aynı zamandan bunların kontrolünü ve kullanımını daha da kolaylaştırdığını dile getirdi.

Güvenlik özellikleri güçlendirildi

Bankadan yapılan açıklamaya göre, daha önce piyasaya sürülen yeni seri 5,10,20 ve 50'lik avro banknotlardan sonra 100 ve 200'lük banknotlarla Avrupa serisi tamamlandı.

Önceki serilere göre daha yenilikçi güvenlik özelliklerine sahip 100 ve 200'lük yeni avro banknotlar, aynı zamanda diğer seriler gibi “hisset, bak ve eğ” yöntemiyle de test edilebiliyor.