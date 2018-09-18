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ECB, yeni 100 ve 200'lük avro banknotları tanıttı

DÜNYA HABERLERİ  | 18.09.2018 09:54 | Son Güncelleme

ECB, 28 Mayıs 2019’da piyasaya sürülecek yeni 100 ve 200 avroluk banknotu Frankfurt'taki genel merkezinde tanıttı. Yeni banknotlar, artırılmış güvenlik özellikleri ve yeniden ayarlanan yükseklik boyutuyla dikkati çekiyor

ECB, yeni 100 ve 200'lük avro banknotları tanıttı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) gelecek yıl 28 Mayıs’ta dolaşıma girecek yeni 100 ve 200 avroluk banknotları tanıttı.

ECB, 28 Mayıs 2019’da piyasaya sürülecek yeni 100 ve 200 avroluk banknotu Frankfurt'taki genel merkezinde Yönetim Kurulu Üyesi Yves Mersch’in katılımıyla düzenlenen bir basın toplantısıyla tanıttı.

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Basın toplantısının açılış konuşmasını yapan Mersch, yeni 100 ve 200 avroluk banknotların piyasa sürülmesiyle tüm avro banknot serisinin sahteciliğe karşı güçlü bir koruma sunmaya devam edeceğini vurguladı.

Mersch, bu durumun avro banknotlarını daha da güvenli hale getirdiğini ve aynı zamandan bunların kontrolünü ve kullanımını daha da kolaylaştırdığını dile getirdi.

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Güvenlik özellikleri güçlendirildi

Bankadan yapılan açıklamaya göre, daha önce piyasaya sürülen yeni seri 5,10,20 ve 50'lik avro banknotlardan sonra 100 ve 200'lük banknotlarla Avrupa serisi tamamlandı.

Önceki serilere göre daha yenilikçi güvenlik özelliklerine sahip 100 ve 200'lük yeni avro banknotlar, aynı zamanda diğer seriler gibi “hisset, bak ve eğ” yöntemiyle de test edilebiliyor.

Yeni 100 ve 200 avroluk banknot, ilk olarak 20 avroluk banknotta kullanılan yenilikçi "portre penceresi" teknolojisini içeriyor. Banknot ışığa tutulduğunda hologram üzerindeki pencere şeffaf hale geliyor ve mitolojik bir figür olan 'Europe'un portresi, banknotun her iki tarafından da görülebilecek şekilde ortaya çıkıyor. Ayrıca ışık altına tutulduğunda gri şeridin üzerinde de küçük avro sembolleri beliriyor.

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Yeni banknotların yükseklik boyutu küçültüldü

Çıplak gözle görülebilen güvenlik özelliklerine ek olarak, yeni avro banknotlar ayrıca makine tarafından okunabilir güvenlik özelliklerine de sahip. Yeni 100 ve 200'lük avro banknotlarda bu özellikler geliştirildi ve banknotların işlenmesi ve hızlı bir şekilde doğrulanabilmesi için yenileri eklendi.

Yeni piyasaya sürülecek avro banknotların yükseklik boyutu da kullanımını pratikleştirmek amacıyla küçültülerek, 50 avro ölçülerine getirildi. Ancak uzunluğu değiştirilmedi.

Banknotları güncelleme işlemi, sahtecilikle mücadele çerçevesinde 2002 yılında gündeme gelmişti. Daha önce 5, 10, 20 ve 50 avroluk banknotlar güncellenerek piyasaya sürülmüştü. AA


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Anahtar Kelimeler:
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