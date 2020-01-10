FİNANS
  4. Japonya'da iş gücü krizi büyüyor! Rekor sayıda şirket işçi bulamadığı için iflas etti

Japonya'da iş gücü krizi büyüyor! Rekor sayıda şirket işçi bulamadığı için iflas etti

DÜNYA HABERLERİ  | 10.01.2020 14:56 | Son Güncelleme

Japonya’da özel bir araştırma şirketi tarafından yapılan çalışma, geçen yıl rekor sayıda şirketin iş gücü yetersizliği nedeniyle iflas ettiğini ortaya koydu.

Japonya'da iş gücü krizi büyüyor! Rekor sayıda şirket işçi bulamadığı için iflas etti

Japonya’da faaliyet gösteren "Shoko Research" adlı özel araştırma şirketinin yaptığı çalışma, Japonya'daki iş gücü sorunun geldiği noktayı gözler önüne serdi. 426 firmanın çalıştıracak işçi bulamadığı için 2019'da iflas ettiğini ortaya koyan araştırmaya göre, sayısının önceki yıla oranla yüzde 10 artış gösterdiği ifade edildi. Bu seneki sayının, söz konusu alanda verilerin toplanmaya başladığı 2013'ten bu yana kaydedilen en yüksek sayı olduğu kaydedildi.

YERLERİ DOLDURULAMIYOR

Araştırmaya konu olan şirketlerin 270'i veya yüzde 60'tan fazlasının üst düzey yöneticilerinin emekli olduktan sonra yerine geçecek birini bulamadığı için kapılarını kapattığını gösteren çalışma, yaklaşık 80 şirketin ise işçi aramak için ilan ve reklam yoluna başvursa dahi yeterli alım yapamadığını ortaya koydu. 40'tan fazla şirket ise emekli olan veya iş değiştiren personelin yerine çalışacak kimseyi bulamadı. 30'u aşkın şirket de artan işçilik maliyetleriyle baş edemedi.

SORUN BÜYÜYOR

Düşük doğum oranı ve ortalama yaşam süresinin uzun olması nedeniyle genç nüfusun giderek azaldığı Japonya’da, iş gücü krizi gün geçtikçe büyüyor. İnşaat ve hizmet sektörleri durumu en kötü olan iş kolları olarak öne çıkarken, iş gücü açığı nedeniyle meydana gelen iflasların yaklaşık yarısını bu sektörlerin oluşturduğu belirtiliyor.

KAYNAK:İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi
Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacakDeutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak
O ülkede asgari ücrete yüzde 20 zam yapıldıO ülkede asgari ücrete yüzde 20 zam yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Japonya, iş gücü, iflas,

En Çok Okunan Haberler

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Ünlü kozmetik devi iflas etti!

Ünlü kozmetik devi iflas etti!

Artık yıllık aidat almayacak!

Artık yıllık aidat almayacak!

Satış rekoru kıran e-ticaret sitesinde vatandaşı isyan ettiren gecikme

Satış rekoru kıran e-ticaret sitesinde vatandaşı isyan ettiren gecikme

Fikri olana TÜBİTAK’tan 200 bin TL hibe! Başvurular başladı

Fikri olana TÜBİTAK’tan 200 bin TL hibe! Başvurular başladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

O ülkede asgari ücrete yüzde 20 zam yapıldı

O ülkede asgari ücrete yüzde 20 zam yapıldı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Balina kusmuğu bulan balıkçılar zengin oldu

Balina kusmuğu bulan balıkçılar zengin oldu

Metro'nun sahibi intihar etti

Metro'nun sahibi intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

Meksika'da asgari ücrete yüzde 20 zam yapıldı

O ülkede asgari ücrete yüzde 20 zam yapıldı

Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarını değiştirmedi

Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarını değiştirmedi

Japon otomotiv devi rekor ceza ile karşı karşıya

Japon otomotiv devi rekor ceza ile karşı karşıya

İran'da yüzde 300 zamdan sonra benzin tüketimi yüzde 22 düştü

Komşuda benzine yüzde 300 zam geldi!

En zengin 6 İngiliz'in serveti, 13 milyon fakirin varlığına eşit

En zengin 6 İngiliz'in serveti, 13 milyon fakirin varlığına eşit

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.