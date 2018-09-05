FİNANS

Lavrov: ABD doları cezalandırmak için kullanıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 05.09.2018 10:03 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington’un para birimi doları, diğer ülkeleri cezalandırmak için kullandığını ileri sürdü.

Lavrov: ABD doları cezalandırmak için kullanıyor

Lavrov, Rus televizyonu Pervıy Kanal’da (Birinci Kanal) yaptığı açıklamada, "Dolar, uluslararası döviz ve finans sistemidir. Bu doğru mu? Evet doğru. Herkes bunu kabul etti, onlarca yıl boyunca bu kuralla yaşadık ve ABD’nin ana döviz sahibi olarak yükümlülüklerini yerine getirmesini umduk" dedi.

Lavrov, Washington’un başkalarını cezalandırmak için doları baskı aracı olarak kullandığını savunarak, "Hemen dolar cinsinden her türlü banka operasyonlarının hizmetine son veriyorlar. Hem de bunu sadece cezalandırmak istedikleri ülkeye karşı değil, bu ülkeyle ilişkisi olan herkese karşı yapıyorlar" diye ekledi. DHA

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lavrov dolar rus televzyonu

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