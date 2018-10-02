Primera Air iflasını açıkladı

Avrupa - ABD arası transatlantik uçuşlarda bir dönem 100 doların altında bilet satmasıyla gündeme gelen, turizm sezonunda İskandinav ülkelerinden başta Antalya olmak üzere Türkiye'ye de yolcu taşıyan Primera Air iflas başvurusunda bulundu ve tüm operasyonlarını durdurdu.

2009 yılında İzlandalı Primera Travel Group bünyesinde kurulan hava yolu şirketinin merkezi Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunuyordu.

Ana hub olarak olarak Londra'nın Stansted Havalimanı'nı kullanan Primera Air, buradan ağırlıklı olarak New York, Boston, Washington ve Toronto'ya sefer yapıyordu fakat transatlantik rekabete yenik düştü. Primera Air, ABD'nin yanı sıra 23 ülkede 41 noktaya uçuyordu. (HABERTÜRK)

