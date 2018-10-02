FİNANS

Primera Air iflasını açıkladı

DÜNYA HABERLERİ  | 02.10.2018 13:54 | Son Güncelleme

Primera Air artan maliyetlere daha fazla direnemeyerek iflasını istedi. Danimarka merkezli hava yolu şirketinin iflasında geciken Airbus A321neo siparişlerinin de etkili olduğu belirtiliyor.

Primera Air iflasını açıkladı

Avrupa - ABD arası transatlantik uçuşlarda bir dönem 100 doların altında bilet satmasıyla gündeme gelen, turizm sezonunda İskandinav ülkelerinden başta Antalya olmak üzere Türkiye'ye de yolcu taşıyan Primera Air iflas başvurusunda bulundu ve tüm operasyonlarını durdurdu.

2009 yılında İzlandalı Primera Travel Group bünyesinde kurulan hava yolu şirketinin merkezi Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunuyordu.

Ana hub olarak olarak Londra'nın Stansted Havalimanı'nı kullanan Primera Air, buradan ağırlıklı olarak New York, Boston, Washington ve Toronto'ya sefer yapıyordu fakat transatlantik rekabete yenik düştü. Primera Air, ABD'nin yanı sıra 23 ülkede 41 noktaya uçuyordu. (HABERTÜRK)

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa - ABD Primera Air havayolu iflas

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