Ticaret Bakanlığı hayata geçirdi! İkinci el telefonda 'YÜBİS' dönemi

Eskişehir'de ikinci el telefon satışı ve tamiri yapan telefoncu, yenilenmiş cihazlarda parça değişimini şeffaflaştıran YÜBİS sistemini hem esnaf hem tüketici açısından olumlu karşıladı.

Son dönemde ikinci el telefon piyasasında popülerleşen 'yenilenmiş' cihazlar, hem bütçe dostu olmaları hem de ham madde tasarrufu sağlayarak doğayı korumaları nedeniyle tercih ediliyor. Ancak bu ilgiyi suistimal eden bazı kötü niyetli satıcılar, çok sayıda parçası değişmiş cihazları 'az işlem görmüş' gibi göstererek tüketiciyi yanıltabiliyordu.

TİCARET BAKANLIĞI HAYATA GEÇİRDİ!

Ticaret Bakanlığı, bu suistimallerin önüne geçmek amacıyla 8 Nisan itibarıyla Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi'ni (YÜBİS) hayata geçirdi. Bu sistem sayesinde vatandaşlar, satın alacakları yenilenmiş telefonların hangi parçalarının değiştiğini ve yapılan tüm işlemleri resmi kayıtlar üzerinden şeffaf bir şekilde görebilecek.
Eskişehir'de uzun zamandır telefon tamiri ve satışını yapan Yiğit Aytekin, bu durumun hem kendileri hem de müşteriler için olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.

"CİHAZLARDA NELERİN YENİLENDİĞİ TAMEMEN BİR SİSTEM TARAFINDAN TAKİP EDİLECEK"

Konu hakkında konuşan telefoncu Aytekin, "Bu sistem bizi etkilemez. Zaten olması gereken bir sistemdi, zaten biz de bu sisteme göre ilerliyoruz. Yani bu sistem yeni çıktı ama biz bu sistem gibi çalışmaya çalışıyoruz. Ticaret Bakanlığı'nın istemiş olduğu ürünlerde, ikinci el ürünlerin tamamen bakanlık onaylı yenileme merkezlerinde yenilenmesi ve takibinin sağlanması amaçlanıyor. Bu YÜBİS sistemiyle beraber yenilenmiş cihazlarda, hangi parça yenilendi, ne zaman aktivasyon oldu, bunlar sağlanacak. Zaten yenilenmiş cihazlarda geçmişte de şu anki zamanda da bir yıl garanti mecburiyeti bakanlık tarafından var. İşte bu garanti kapsamında yenilenmiş cihazlarda nelerin yenilendiği tamamen bir sistem tarafından takip edilecek. Aynen öyle, 'yenilenmiş' diye yazamayacak. Direkt bakanlık onaylı yenileme merkezlerine inecek. Çünkü çok fazla derecede yenileme merkezi vardı ve bakanlık yenilenmiş cihazlara destek veriyordu" dedi.

"MERDİVEN ALTI YENİLEME MERKEZLERİ YÜZÜNDEN DEVLET DESTEĞİ KESİLMİŞTİ"

Merdiven altı işletmeler sebebi ile yenilenmiş telefonlara verilen desteğin kesildiğini anlatan Yiğit Aytekin, "Özellikle zincir marketlerde ciddi destekler, 'takas desteği' gibi destekler çıkmıştı. Bu desteklerin tamamı şu anda durduruldu. Zaten bu desteği devletimiz yenilenmiş cihaz alımı ve bu ürünlerin tekrardan ülkeye kazandırılması için veriyordu. Şu anda durdurulma sebebi, çok fazla derecede 'merdiven altı' yenileme merkezinin açılmasından kaynaklıydı. Şimdi içerideki çalışanlar da belirli belgelere sahip çalışanlar olacak. Aynı zamanda o işletme de yine bakanlığın onayladığı ve takip ettiği bir işletme olacak. Tabii ki cihazla alakalı anakart tamiri gördüyse anakart, batarya tamiri gördüyse batarya, kasa değiştiyse kasa, ekran değiştiyse ekran. Bunların hepsi detaylı bir şekilde cihazın tanımlanmış olduğu bir kimlik kartında yazacak. Kesinlikle. Zaten bu belgesi olmayan, bakanlığın onaylamadığı yerlerden yenilenmiş ürün almalarını biz zaten tavsiye etmiyoruz. Çünkü yenilenmiş ürünlerin geçmişinde neler yaşandı bilmiyoruz. Biraz önce bahsettiğimiz gibi, merdiven altı yenilenen yerlerde sadece 'ekranı değişmiş' gözüken ama her yeri değişmiş cihazlar çok fazla çıktı, bunu herkes yaşadı. Vatandaş mağduriyetinin önüne geçmek için yürürlüğe girmiş olacak bir sistem olacak yani" şeklinde konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

