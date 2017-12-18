Trump ulusal güvenlik stratejisini açıklayacak: 'Çin ve Rusya, ABD'ye rakip'

18 Aralık 2017 13:20
Trump ulusal güvenlik stratejisini açıklayacak: 'Çin ve Rusya, ABD'ye rakip'

ABD Başkanı Donald Trump, TSİ 22.00'de ulusal güvenlik stratejisini açıklayacak. Çin ve Rusya'nın "ABD'nin stratejik rakipleri" olarak nitelendirileceği bildiriliyor. İklim değişikliğinin de, ABD'nin ulusal güvenlik tehditleri listesinden çıkarılması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, TSİ 22.00'de ülkesinin yeni ulusal güvenlik stratejisini açıklayacak. Strateji, medyaya sızdırılan unsurları itibarıyla süper güçler arasındaki rekabete geri dönüldüğü izlenimi veriyor.

Yeni stratejide, "Büyük güçler arasında artık yeniden rekabet var" ifadesini yer aldığı bildiriliyor.

Trump'ın Çin'in ekonomik gücünü "bir ulusal güvenlik tehdidi" olarak görmesi, Çin ve Rusya'yı ülkesinin hakimiyetine meydan okuyan "revizyonist güçler" olarak nitelendirmesi bekleniyor.

Stratejide ABD'nin ulusal çıkarları dört başlık altında özetlenecek:

Ülke topraklarının korunması ABD'nin refah düzeyinin yükseltilmesi 'Güç üzerinden barışın' sağlanması ABD'nin etkinliğinin artırılması

İklim değişikliği de ABD'nin ulusal güvenlik tehditleri listesinden çıkarılacak.

ABD Başkanı Donald Trump, yakın zamanda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştü

250 milyar dolarlık anlaşma imzalanmıştı

Adlarının açıklanmaması koşuluyla ajansa konuşan bazı ABD yetkilileri ise yeni stratejinin Çin'i doğrudan kapsamadığını söyledi.

Yetkililer, metinde sadece Çin'in ABD için yaratabileceği risklere dikkat çekileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump geçen ay Çin ile 250 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.

Trump Çin ziyaretinin son derece "verimli" geçtiğini söylemişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, 2016'da ülkede yatırımları olan ABD merkezli şirketlerin toplam kârı 36 milyar 200 milyon dolara ulaştı.

Bakanlık yetkilileri ABD'nin yeni ulusal güvenlik stratejisiyle ilgili olarak ise açıklanana kadar yorum yapmayacaklarını açıkladı.

Trump'tan Çin'e Kuzey Kore konusunda çok sıkı çalışma çağrısı ABD'den Çin ve Rus şirketlerine Kuzey Kore yaptırımları Trump: Özel yetkili savcı Mueller'i görevden almayı düşünmüyorum
10.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
5.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
Okuyucu Yorumları0 yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri
CANLI BORSA
HİSSELER GÜNCEL FİNANS VERİLERİ

Mynet'te anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi
BBC Türkçe

TAKİP ET
MOBİL'DE FİNANS

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Site Haritası

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın