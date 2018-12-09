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Ülkelerin askeri uçak güçleri belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada?

DÜNYA HABERLERİ  | 09.12.2018 16:16 | Son Güncelleme

Globalfirepower ülkelerin savaş uçağı güçlerini açıkladı. Dev listede Türkiye bakın kaçıncı sırada...

Globalfirepower tarafından yayınlanan liste dünyanın en güçlülerini belirledi.

Ülkelerin askeri uçak güçleri belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada?

100- Namibya 99- Tanzanya 98- Çad
97- Macaristan 96- Kongo 95- Honduras
94- Botsvana 93- Uganda 92- Slovakya
91- Uruguay 90- Yeni Zelanda 89- El Salvador
88- Gürcistan 87- Lübnan 86- Dominik
85- Ermenistan 84- Türkmenistan 83- Bolivya
82- Hırvatistan 81- Bulgaristan 80- Sri Lanka
79- Küba 78- Kuveyt 77- Etiyopya
76- Zimbabve 75- Portekiz 74- Katar
73- Bahreyn 72- Çekya 71- Sırbistan
70- Zambiya 69- Danimarka 68- Libya
67- Ekvador 66- Avusturya 65- Nijerya
64- Umman 63- Norveç 62- Azerbaycan
61- Romanya 60- Kenya 59- Tunus
58- Finlanda 57- Filipinler 56- Belçika
55- Hollanda 54- İsviçre 53- Yemen
52- Bangladeş 51- Özbekistan 50- Malezya
49- Sudan 48- Belarus 47- Afganistan
46- İsveç 45- Güney Afrika 44- Kazakistan
43- Singapur 42- Ukrayna 41- Şili
40- Ürdün 39- Arjantin 38- Myanmar
37- Peru 36- Venezuela 35- Angola
34- Vietnam 33- Fas 32- Irak
31- Kanada 30- Suriye 29- Polonya
28- Avustralya 27- Endonezya 26- Meksika
25- Kolombiya 24- İran 23- İspanya
22- Cezayir 21- Birleşik Arap Emirlikleri 20- Tayland
19- Yunanistan 18- İsrail 17- Almanya
16- Brezilya 15- İtalya 14- İngiltere
13- Tayvan 12- Suudi Arabistan 11- Kuzey Kore
10- Türkiye
9- Mısır 8- Fransa 7- Pakistan
6- Japonya 5- Güney Kore 4- Hindistan
3- Çin 2- Rusya 1- ABD
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Anahtar Kelimeler:
savaş uçağı askeri güç uçak

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