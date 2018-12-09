Globalfirepower tarafından yayınlanan liste dünyanın en güçlülerini belirledi.
Ülkelerin askeri uçak güçleri belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada?
100- Namibya
99- Tanzanya
98- Çad
97- Macaristan
96- Kongo
95- Honduras
94- Botsvana
93- Uganda
92- Slovakya
91- Uruguay
90- Yeni Zelanda
89- El Salvador
88- Gürcistan
87- Lübnan
86- Dominik
85- Ermenistan
84- Türkmenistan
83- Bolivya
82- Hırvatistan
81- Bulgaristan
80- Sri Lanka
79- Küba
78- Kuveyt
77- Etiyopya
76- Zimbabve
75- Portekiz
74- Katar
73- Bahreyn
72- Çekya
71- Sırbistan
70- Zambiya
69- Danimarka
68- Libya
67- Ekvador
66- Avusturya
65- Nijerya
64- Umman
63- Norveç
62- Azerbaycan
61- Romanya
60- Kenya
59- Tunus
58- Finlanda
57- Filipinler
56- Belçika
55- Hollanda
54- İsviçre
53- Yemen
52- Bangladeş
51- Özbekistan
50- Malezya
49- Sudan
48- Belarus
47- Afganistan
46- İsveç
45- Güney Afrika
44- Kazakistan
43- Singapur
42- Ukrayna
41- Şili
40- Ürdün
39- Arjantin
38- Myanmar
37- Peru
36- Venezuela
35- Angola
34- Vietnam
33- Fas
32- Irak
31- Kanada
30- Suriye
29- Polonya
28- Avustralya
27- Endonezya
26- Meksika
25- Kolombiya
24- İran
23- İspanya
22- Cezayir
21- Birleşik Arap Emirlikleri
20- Tayland
19- Yunanistan
18- İsrail
17- Almanya
16- Brezilya
15- İtalya
14- İngiltere
13- Tayvan
12- Suudi Arabistan
11- Kuzey Kore
9- Mısır
8- Fransa
7- Pakistan
6- Japonya
5- Güney Kore
4- Hindistan
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