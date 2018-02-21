FİNANS

11. Kalkınma Planı tanıtıldı

21 Şubat 2018 16:17

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Kalkınma Planı tanıtım programında konuştu.

11. Kalkınma Planı tanıtıldı
2019-2023 döneminde uygulamaya konulacak ekonomik ve sosyal politikaları içerecek olan 11. Kalkınma Planı'nın tanıtımı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programla tanıtıldı. Tanıtım programında Erdoğan, bir konuşma gerçekleştirdi. 
 
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları... 
 
Amaca ulaşmanın en önemli amacı planlamadır.
 
Ülkemizde artık gelir adeletsizliğinin tanımı çok değişti. Bugün artık yoksul demek, ekmek bulamamak değil, belirli bir refah düzeyinin altında kalmak demek.
 
Teknoloji yoğun bir sanayiye doğru geçiş yapıyoruz. Sürdürülebilirlik ilkesini de asla ihmal etmiyoruz. 
 
Enerjide kaynaklarımızı daha iyi değerlendirerek, yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji üretimimizdeki payını artıracağız.
 
Cumhurbaşkanlığı sistemimizin getirdiği yapılanmayı kısa sürede tamamlayacağız.
 
İnsansız tankları da üretir hale gelmemiz lazım ve bunu da yapacağız.
 
11. Kalkınma Planı'nın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.
 
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için 2023 vizyonumuzu geliştirmiştik. Bugün 2023'e beş kala artık daha uzun soluklu hedefleri benimseme, ortaya koyma aşamasındayız. 2053 ve 2071 vizyonlarını kendimize ufuk çizgisi olarak belirledik. Bu ufka doğru emin adımlarla yürürken daha ziyade orta vadeli bir planlamayı ifade eden 2033'ü de gündemimize aldık

 

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