FİNANS

150 yıllık hayal projenin yüzde 80’i tamamlandı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.05.2019 14:54 | Son Güncelleme

Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid döneminden itibaren hayata geçirilmesi planlanan Filyos Projesi kapsamındaki 25 milyon ton kapasiteli Filyos Liman Projesi’nin yüzde 80’i tamamlandı.

Karadeniz’in en nitelikli limanı olacak olan Filyos Limanı ile kuzey-güney aksı birbirine bağlanmış olacak.

Türkiye’nin üç büyük limanından biri olan Filyos Limanı’nda sona doğru

Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından “Anadolu’da Genel Üretim Raporu” doğrultusunda planlanan Filyos Projesi ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 23 bin dekarlık ve Endüstri Bölgesi ilan edilen alanın önünde bulunan 25 milyon ton kapasiteli Filyos Limanı, kuzey-güney aksını da birbirine bağlamış olacak. Alt yapı liman inşaatının yüzde 80’e geldiği bölgede 2020 yılında liman inşaatının tamamlanması bekleniyor.
Zonguldak, Bartın ve Karabük’ün ortasında bulunan bölgenin üç iline önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Türk Hava Yolları ve Atlas Global’in Zonguldak Havalimanı’na seferler başlatmasıyla birlikte hareketlenen bölge, demiryolu, karayolu ve denizyoluyla da desteklenecek. Bu bağlamda karayolu ve demiryolu çalışmaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından sürdürülüyor.
Karadeniz’in en niteliklisi ve en donanımlısı olması planlanan 25 milyon ton kapasiteli limanın Türkiye’nin üçüncü büyük limanı olması bekleniyor. Bölge insanı için de kalkınma projesi niteliği taşıyan proje hakkında İHA’ya konuşan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, “Filyos bir bölgesel proje. Zonguldak, Bartın ve Karabük üç ilin ortasında. Tarihi Filyos Limanı’nın yanı başında bir büyük proje. Karadeniz’in en nitelikli ve en büyük limanı orada kuruluyor. Liman alt yapı inşaatı tamamlanmak üzere. Önümüzdeki bu günlere bitmiş olacak. Yüzde 80 civarında tamamlanmış durumda. 25 milyon tonluk kapasite ile bir liman orada inşa ediliyor.
Limanın çok değişik özellikleri var. Karayolu, demiryolu, doğal olarak deniz yolu bağlantısı ve havayolu bağlantısı olan gerçekten bir büyük koridorun ağzında kurulmuş, konumlanmış bir liman. Ankara, Konya ve güneye kadar konumlanan bir kuzey-güney aksının ucunda. Filyos liman olarak tanımlanmaya çalışılıyor. Tabi ki liman dışında da orada bir endüstri bölgesi, serbest bölge ve gelişim alanlarıyla beraber 23 bin dekar büyüklüğünde bir sanayi havzası da oluşmakta. Endüstri bölgesi için de ilk adımlar atıldı. Görevlendirmeler yapıldı. Büyük bir sanayicimiz oranın koordinatörlüğünü üstlendi. Yatırıma hazırlanıyor. Filyos bu haliyle bu süreç tamamlandığında gerçekten bölge insanı için bölge için bir kalkınma projesi niteliği taşıyan büyük ölçekli bir projedir” ifadelerine yer verdi.

'ORTA VE YÜKSEK TEKNOLOJİLİ YATIRIMLAR BEKLİYORUZ'

'ORTA VE YÜKSEK TEKNOLOJİLİ YATIRIMLAR BEKLİYORUZ'
020 yılında liman inşaatının tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreter Vekili Elif Acar ise, “Filyos konusu BAKKA olarak yönetim kurulumuzun da çok ilgilendiği bir konu. Filyos sonuç odaklı programımız var. Yakından takip ettiğimiz bir husus.
2020 yılında inşallah liman inşaatı son bulacak. Bununla beraber 25 milyon ton kapasiteli Karadeniz’de . Türkiye’nin en büyük limanlarından biri olacak. Bu kapsamda orada serbest bölge ve endüstri bölgenin olmasının avantajıyla beraber sanayimiz çok gelişecek, istihdam olanakları artacak. Filyos’ta orta ve yüksek teknolojili yatırımlar bekliyoruz. Büyük bir sanayi kuruluşu güçlü bir yatırımcı liman inşaatı bittikten sonra yatırımına başlayacak.
Bu kapsamda Zonguldak, Karabük ve Bartın için sanayi anlamında istihdam anlamında çok güzel gelişmeler bizi bekliyor. Hava, kara ve deniz ulaşımı açısından da Filyos çok avantajlı bir yerde. Demiryolları ve karayolları bağlantısı da Ulaştırma Bakanlığı tarafından projelendirildi ve hızlıca gerçekleştirilecek. Lojistik açıdan da çok avantajlı. Sabırsızlıkla bekliyoruz” şeklinde konuştu. Endüstri Bölgesi'nin de kullanıma hazır hale gelmesiyle birlikte bölgede 10 ila 15 bin kişilik istihdamın söz konusu olacağı belirtildi. KAYNAK:İHA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
karadeniz güney Filyos Liman Projesi

En Çok Okunan Haberler

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

1500 yıl yetecek rezerv bulundu

1500 yıl yetecek rezerv bulundu

Torba teklif komisyondan geçti! Köprü cezalarına af geliyor

Torba teklif komisyondan geçti! Köprü cezalarına af geliyor

Bakan Albayrak, yeni paketi açıkladı

Bakan Albayrak, yeni paketi açıkladı

Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor

Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İşte yıl sonu dolar tahmini

İşte yıl sonu dolar tahmini

Kırmızı ete alternatif! Tadı aynı

Kırmızı ete alternatif! Tadı aynı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Dünya'nın en büyüğü olmasına gerek yok, iş yapsın, verimli olsun yeterli...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vergi ödemelerinde son 6 gün

Binlerce kişiyi ilgilendiren haber!

Otomatik katılım ile 5 milyon kişi tasarrufa yönlendirildi

Otomatik katılım ile 5 milyon kişi tasarrufa yönlendirildi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'İVME Finansman Paketi'ni açıkladı

Bakan Albayrak, yeni paketi açıkladı

Gözler Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ta! 'İVME Finansman Paketi'ni açıklayacak

Gözler Bakan Albayrak'ta! Yeni paket açıklayacak

Domates üreticisini kışın sevindirdi, yazın üzüyor

Şimdi fiyatı 2 liraya düştü

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altının fiyatı

Çeyrek altın ne kadar oldu?

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.