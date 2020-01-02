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  4. 20 ülkeye Siirt battaniyesi ihraç ediliyor

20 ülkeye Siirt battaniyesi ihraç ediliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.01.2020 12:04 | Son Güncelleme

Siirt’te tiftik keçisinden üretildiği için bel, romatizma, eklem ağrıları bulunan hastaların rağbet gösterdiği battaniyeler 20 ülkeye ihraç ediliyor.20 ülkeye ihraç edilen Siirt battaniyeleri için tezgahlarda yoğun mesai yapılıyor.

Siirt’te tiftik keçisinden üretildiği için bel, romatizma, eklem ağrıları bulunan hastaların rağbet gösterdiği battaniyeler 20 ülkeye ihraç ediliyor.

20 ülkeye ihraç edilen Siirt battaniyeleri için tezgahlarda yoğun mesai yapılıyor. Tiftik battaniyesi ustası Fereç İtil, Siirt battaniyesinin en büyük özelliğinin keçilerin saf tiftiğinden yapıldığı için birçok hastalığa iyi gelmesi olduğunu söyledi. İtil, “Siirt battaniyesi tiftik keçisinden üretiliyor. Tiftiğin bel, romatizma, eklem ağrıları için sağlığa çok iyi geldiğini söylüyorlar. Bu battaniye ısınma amaçlı kullanılıyor, hem kilim hem de yatak örtüsü olarak kullanılıyor. Eskiden rağbet görmüyordu. Biz 3-4 yıldır fuarlara katılıyoruz. Fuarlarda tanıtıyoruz. G-20 Zirvesi’ne katılan dünya liderlerine battaniyeyi biz burada kendi elimizle dokuduk ve Antalya’da düzenlenen zirveye katılan dünya liderlerine hediye ettik. Çok memnun kaldılar. O günden bu yana
satışlarımız arttı. 3 yıldan beri bayağı bir rağbet gösterilir Siirt battaniyesine” dedi.

“20 ülkeye ihraç ediliyor”

İtil, G-20 Zirvesi’nden sonra reklamı yapılan Siirt battaniyesinin artık çok rağbet gördüğünü söyledi. İtil, "Yurt içine ve yurt dışında şuan göndermekteyiz Siirt battaniyesini. İstanbul’da şubeler var, bizden alıyorlar. Yurt dışında Almanya, İtalya, Amerika’ya gönderiyorlar şuan. Bizim Siirt battaniyesi, Siirt kilimi dediğimiz keçi tüyünden yapılıyor. Keçi tiftiği çok özellikli hem sıcak tutması hem bel, romatizma ve eklem ağrıları için iyi geldiği söyleniyor. 20 ülkeye ihraç ediyoruz Siirt battaniyesini” diye konuştu.

KAYNAK: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Siirt tiftik keçisi

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