Memur maaşı ve emekli zammında tablo tamamen değişti! Enflasyon farkı ortaya çıktı, en düşük maaş hesabı belirdi

Temmuz ayı ile birlikte emekli kök maaş zammı, en düşük emekli maaşı, memur maaşları artışları ve 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı başta olmak üzere sosyal destek ödemeleri yeniden belirlenecek. TÜİK’in Nisan ayı TÜFE verisini açıklaması sonrası 4 aylık enflasyon oranı yüzde 18,72 olarak kesinleşmişti. 6 aylık enflasyon beklentisine göre maaş hesabı bir kez daha değişti. Peki emekliye zam ne kadar olacak? Memur ne kadar enflasyon farkı alacak?

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI TEMMUZ AYI BAŞINDA BELLİ OLACAK

Sabah’tan Mete Dirice’nin haberine göre, emekli ve memurlar her yıl 2 kez Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere zam alıyor. SSK, Bağ-Kur emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı kadar olurken, memur ve memur emeklisi 6 aylık enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme zammı alıyor. Memur enflasyon farkı burada 6 aylık enflasyon oranından bir önceki toplu sözleşme zammının arındırılmış halini ifade ediyor.

NİSAN AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tüketici Fiyat Endeksi'ni Ocak'ta yüzde 6,70, Şubat ayında yüzde 4,53 ve Mart ayında yüzde 3,16 olarak açıkladı. Geçtiğimiz haftada Nisan ayı enflasyon veriside belli oldu. Buna göre TÜFE aylık bazda yüzde 3,18, yıllık bazda 17 ayın zirvesine yükselerek yüzde 69,80 oldu.

EMEKLİ VE MEMURA ZAMDA SON İKİ VERİ

Nisan enflasyonu sonrası SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı için 4 aylık enflasyon oranı kesinleşti. 4 aylık enflasyon oranı yüzde 18,72 oldu. Nihai rakamda geriye sadece 2 veri kaldı. TÜİK'in 3 Temmuz Çarşamba günü saat 10:00'da açıklayacağı Haziran enflasyonu sonrası ise 6 aylık enflasyon rakamları kesinleşecek.

4 AYLIK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU

• 4 aylık enflasyon: Yüzde 18,72

• 4 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 18,72

• 4 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 3,23

• 4 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10

• 4 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 13,56

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 25,39

Merkez Bankası Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Buna göre Mayıs ve Haziran ayı enflasyon beklentisi sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 2,54 oldu. Bu rakamlara göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2.331,47'ye yükselmesi bekleniyor. Yine buradan esasla yapılan hesaba göre Ocak-Haziran dönemi 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,39 olacak. Yani kabaca enflasyonun yüzde 25 bandında olacağı hesaplanıyor.

6 AYLIK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU

• 6 aylık enflasyon beklentisi: Yüzde 25,39

• 6 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 25,39

• 6 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 9,03

• 6 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10

• 6 aylık memur enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 19,93

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN 2 FORMÜL

6 aylık enflasyon ortaya çıkacak ve bu rakamlara göre refah payı masaya yatırılacak. Bunların dışında 10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için yeni düzenleme bekleniyor.

1. FORMÜL

6 aylık enflasyon beklentisi olan yüzde 25,39'a göre hesap yapıldığında en düşük emekli maaşı 12500 TL civarında belirlenecek.

2. FORMÜL

En düşük emekli maaşı için en güçlü 2. senaryo ise 1 yıllık enflasyon beklentisi hesabı oldu. Burada Haziran sonrası yıllık enflasyonun yüzde 35-40 bandına oturması bekleniyor. Buna göre hesap yapıldığında en düşük emekli maaşının 13500-14000 TL civarında olabileceği hesaplandı.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİ MAAŞI NE OLACAK?

4 aylık kesinleşen enflasyon farkı ve 6 aylık enflasyon beklentisine göre memur, memur emeklisi, 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı başta olmak üzere sosyal destek ödemeleri için hesaplar netleşti:

6 aylık enflasyonun beklentiler doğrultusunda gelmesi durumunda en düşük memur maaşı 39 bin TL'yi aşacak. Memur emeklisinde taban aylık ise 17 bin 500 TL'nin üzerine yükselecek.

Ortalama memur maaşı da 44 bin-44 bin 500 TL bandında olacak.

YENİ MEMUR MAAŞLARI TABLOSU

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI TABLOSU

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ TABLOSU

65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı başta olmak üzere sosyal destek ödemeleri memur zam oranı kadar artacak.







