FİNANS

2018 Paris Otomobil Fuarı başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.10.2018 15:31 | Son Güncelleme

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen otomobil fuarında (Mondial de l'Automobile) yerli ve yabancı markalar, ürünlerini perşembe günü otomobil tutkunlarıyla buluşturacak. 4-14 Ekim tarihleri arasında gezilebilecek fuarın kapıları dün basın mensuplarına açıldı.

2016 yılında yapılan fuara 7 marka katılmazken bu sene yapılan fuara katılmama kararı alan marka sayısı 15 oldu. Alfa Romeo, Bentley, Ford, Fiat, Jeep, Infiniti, Mazda, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Rolls-Royce, Subaru, Volvo, Volkswagen katılmayacağını açıklayan firmalar.

Yeni modeller ilk kez görücüye çıktı

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AVRUPALI MARKALARIN YERİNİ ASYALILAR ALDI

AVRUPALI MARKALARIN YERİNİ ASYALILAR ALDI
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Fuarda Renault, premium ve paylaşımlı robot araç modeli konsept EZ-ULTIMO’nun dünya prömiyerini gerçekleştrdi.
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Firmanın dizayn kanadının yöneticilerinden Laurens van den Acker, "Tüketicilerin isteklerinin değişmesi ve yolcuların daha fazla bağlanabilirlik servisine ihtiyaç duyması yeni bir taşıt sistemini doğuracak. Bu değişimi kucaklayan EZ-Ultimo, tüm servis sağlayıcılarına lüks bir tecrübe yaşatma fırsatı sunacak. Sürücüsüz kullanılabilen ve tamamen elektrikli olan bu otomobil insanların rahat bir şekilde A noktasından B noktasına taşınmasına yardımcı olacak. Taksi gibi kullanılabilecek aracı saatlik, günlük hatta şehirler arası yolculuklarda kullanabilmek bile mümkün olacak"
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Renault EZ-Ultimo

Renault EZ-Ultimo
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Ferrari Monza SP1

Ferrari Monza SP1
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Ferrari Monza SP1

Ferrari Monza SP1
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Mercedes-Benz Vision EQ Silver Arrow

Mercedes-Benz Vision EQ Silver Arrow
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Mercedes-Benz Vision EQ Silver Arrow

Mercedes-Benz Vision EQ Silver Arrow
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Mercedes-Benz Vision EQ Silver Arrow

Mercedes-Benz Vision EQ Silver Arrow
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Mercedes-Benz Vision EQ Silver Arrow

Mercedes-Benz Vision EQ Silver Arrow
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Renault EZ-Pro

Renault EZ-Pro
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Renault EZ-Pro

Renault EZ-Pro
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Mercedes-Benz GLE

Mercedes-Benz GLE
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e-legend Peugeot concept

e-legend Peugeot concept
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e-legend Peugeot concept

e-legend Peugeot concept
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e-legend Peugeot concept

e-legend Peugeot concept
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Ferrari

Ferrari
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Toyota Mirai

Toyota Mirai
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Renault EZ-Go

Renault EZ-Go
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Audi

Audi
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Audi

Audi
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Renault K-ZE

Renault K-ZE
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Mercedes-Benz AMG A 35

Mercedes-Benz AMG A 35
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SMART Forease

SMART Forease
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SMART Forease

SMART Forease
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BMW Z 4

BMW Z 4
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BMW Z 4

BMW Z 4
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BMW THE 8

BMW THE 8
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BMW THE 8

BMW THE 8
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Ferrari 488 Pista Spider

Ferrari 488 Pista Spider
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Anahtar Kelimeler:
Paris Otomobil Fuarı BMW audi

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