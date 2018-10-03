2018 Paris Otomobil Fuarı başladı

2016 yılında yapılan fuara 7 marka katılmazken bu sene yapılan fuara katılmama kararı alan marka sayısı 15 oldu. Alfa Romeo, Bentley, Ford, Fiat, Jeep, Infiniti, Mazda, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Rolls-Royce, Subaru, Volvo, Volkswagen katılmayacağını açıklayan firmalar.

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Firmanın dizayn kanadının yöneticilerinden Laurens van den Acker, "Tüketicilerin isteklerinin değişmesi ve yolcuların daha fazla bağlanabilirlik servisine ihtiyaç duyması yeni bir taşıt sistemini doğuracak. Bu değişimi kucaklayan EZ-Ultimo, tüm servis sağlayıcılarına lüks bir tecrübe yaşatma fırsatı sunacak. Sürücüsüz kullanılabilen ve tamamen elektrikli olan bu otomobil insanların rahat bir şekilde A noktasından B noktasına taşınmasına yardımcı olacak. Taksi gibi kullanılabilecek aracı saatlik, günlük hatta şehirler arası yolculuklarda kullanabilmek bile mümkün olacak"