FİNANS

2019'da vergi, ceza ve harçlar ne kadar artacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.11.2018 10:09 | Son Güncelleme

TÜİK verilerine göre vergi, ceza ve harçların bir sonraki yıl ne kadar artacağını gösteren yeniden değerleme oranı yüzde 23.73 oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından değişiklik yapılmazsa 2019 yılı başından itibaren vergi, ceza ve harçlar yüzde 23.73 oranında artacak

2019'da vergi, ceza ve harçlar ne kadar artacak?

Yeni yılda vergi, ceza ve harçların yüzde 23.73 oranında artması bekleniyor. Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre her yıl kasımda vergi, ceza ve harçların bir sonraki yıl ne kadar zamlanacağı netleşiyor. Kasımda ekim ayı itibariyle 12 aylık üretici enflasyonu (Yİ-ÜFE)artışı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanıyor. Yeniden değerleme oranı olarak kabul edilen bu oran da sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan ediliyor. Dün de TÜİK bu oranı yüzde 23.73 olarak açıkladı. Yani değişiklik yapılmazsa vergi, ceza ve harçlar yüzde 23.73 artacak.

'ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeniden değerleme oranına ilişkin, “Oran için 2019 enflasyonla mücadele kapsamında da bütçe dengesi kapsamında da en optimum, en doğru çözümle ilerleyeceğiz, yakında açıklayacağız. Detaylı çalışmalar devam ediyor” dedi.

MOTORLU TAŞITLARDA DEĞERİNE GÖRE VERGİLENDİRME

Motorlu Taşıtlar Vergisi yaş ve motor silindir hacmi dışında değerine göre de farklı vergilendiriliyor. 1 Ocak 2018’den itibaren tescil olmuş araçlarda değerine göre vergilendirme olacak. Değeri 40 bin liranın altında 1-3 yaş aralığında ve 1.300 motorun altında bir otomobilin vergisi 743 liraydı, 919 liraya çıkacak. Değeri 40 bin ile 70 bin aralığındaysa 817 liradan bin 10 liraya, 70 bin liranın üstündeyse de 892 liradan bin 104 liraya yükselecek.

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Anahtar Kelimeler:
doğum borçlanması vergi harç ceza Hazine ve Maliye Bakanlığı

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
sizler israf para içinde yüzerken bizler yarinin hesabini yapiyoruz nerden kısıp nasıl borç öderiz diye ben hakkimi helal etmiyorum benim vergimlen sarayda yaşayip uçan sarayda gezmek trilyonluk arabalara binip gezmek 15 ay askerlik yaptim ama hdp ye oy verdiğim için vatan hainiyim ama sizin çocuklariniz sabah akşam kötülediğiniz abd okullarinda eğitim görmüş askerliği çürük bedelli yapmiş kişiler siz milli ve yerlisiniz biz terörist ve vatan hainiyiz bu devlet bi savaşta olsa inanin önce biz gideriz siz ve sizin gibiler kaçarlar (600milyonluk uçak)
ver mehteri ver ver.
Ozaman tum maaslar da 23.73 artsin nedir yani cezaya gelince yuzde 23 maaslara gelince yuzde 9-10 tam bir sacmalik
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