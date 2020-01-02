2020 Kıdem tazminatı ne kadar? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Yeni yıla girilmesiyle beraber milyonlarca çalışan kıdem tazminatı tutarlarını merak etmeye başladı.
Brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan kıdem tazminatı asgari ücret artışla taban fiyatı 385 lira arttı. 2020 Kıdem tazminatı taban fiyatı 2.943 liraya yükselecek.
Kıdem tazminatı, çalışılan yılla son brüt ücretin çarpılması sonucu bulunuyor. Bundan sonraki kıdem tazminatı 2020'de oranlara göre hesaplanacak.
Herhangi sebeple çalışanın işine son verilmesi halinde 2019 yılı Temmuz-Aralık arasında kıdem tazminatı tavanı 6.379,86 lira olarak belirlenmişti. 10 yıllık çalışma hayatı olan ve brüt maaşı 6400 lira olan çalışanın işine son verilmesi halinde 63 bin 790 lira kıdem tazminatını hak etmiş oluyordu. Yani brüt maaşı 15 bin lira olan çalışanın da 2019 yılı için kıdem tazminatı tavanı 6379 lirayı aşamıyordu.
Toplu iş sözleşmeleri ve hizmet akitleri ile kıdem tazminatına esas süreninin de fazla olması dolayısıyla kıdem tazminatı tutarı yüksek miktarlara ulaşmakta idi. Oluşan yüksek rakama bir üst sınır konulması amacıyla kıdem tazminatı tutarına tavan uygulaması getirilmiştir.
Mülga 1475 sayılı İş Kanunun 14’üncü Maddesine göre “kıdem tazminatının yıllık miktarı, Devlet Memurları kanununa tabi en yüksek devlet memuruna 5434 sayılı T.C. emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi geçemez.” Hükmü konulmuş, ilgili yasa maddesi 4857 sayılı İş Kanunu’nda da geçerliliğini korumuştur.
Yapılan düzenleme ile devlet memurları kanununa tabi en yüksek devlet memuruna yıllık ödenecek minimum emekli ikramiyesi tutarı göz önünde bulundurularak yapılan hesaplama şekline kıdem tazminatı tavanı denir.
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