İki tahvil ihalesi sonuçlandı: Hazine 190,3 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki ayrı devlet tahvili ihalesi kapsamında toplam 190 milyar 299,5 milyon lira borçlanmaya gitti. İlk ihalede, 4 yıl (1456 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli ve Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapıldı. Bu ihalede dönemsel faiz oranı yüzde 20,45 olarak gerçekleşti.

İLK İHALEDE 74,6 MİLYAR LİRALIK NET SATIŞ

İlk ihaleye 146 milyar 238,9 milyon liralık nominal teklif geldi. İhalede nominal satış 75 milyar 869,8 milyon lira, net satış ise 74 milyar 576 milyon lira oldu. Kamudan gelen 3 milyar 700 milyon liralık teklifin tamamı karşılanırken, piyasa yapıcılarından 157 milyar 526 milyon liralık teklif alındı. Bu kesime 79 milyar liralık satış gerçekleştirildi.

İKİNCİ İHALEDE BİLEŞİK FAİZ YÜZDE 37,97 OLDU

Günün ikinci ihalesinde ise 5 yıl (1743 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 16,63 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi. Bu ihalede basit faiz yüzde 34,93, bileşik faiz ise yüzde 37,97 olarak belirlendi. İhaleye 14 milyar 788,5 milyon liralık nominal teklif sunulurken, nominal satış 9 milyar 735 milyon lira, net satış ise 10 milyar 23,5 milyon lira olarak kaydedildi.

Kamudan gelen 8 milyar liralık teklifin tamamı karşılandı. Piyasa yapıcılarından gelen 27 milyar 652 milyon liralık teklif karşılığında bu kesime 15 milyar liralık satış yapıldı. Böylece Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki devlet tahvili ihalesi sonucunda toplam 190 milyar 299,5 milyon lira borçlanmış oldu.

Kaynak: AA