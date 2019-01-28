FİNANS

40 yıllık tavuk firması Garip Tavukçuluk konkordato ilan etti

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.01.2019 10:05 | Son Güncelleme

Adana’da bölgenin ihracat şampiyonu olan 40 yıllık tavuk firması Garip Tavukçuluk, Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato talep etti. Garip Tavukçuluk, konkordato talebinde artan faizler nedeniyle yükselen finansman maliyeti ve yem ham maddesi stokçuluğunu gerekçe gösterdi. Daha önce de sektörün öncü tavukçuluk şirketlerinden Keskinoğlu konkordato talep etmişti.

40 yıllık tavuk firması Garip Tavukçuluk konkordato ilan etti

Bölgenin ihracat şampiyonu olan 40 yıllık tavuk firması Garip Tavukçuluk, yüksek faiz oranları ve yem ham maddesi stokçuluğundan kaynaklı Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato talep etti. İşlerini kaybetmek istemeyen işçiler ve yetkililer, açlıktan telef olma riskiyle karşı karşıya olan 3 milyon canlı tavuğun olduğunu belirterek firma önünde eylem yaptı.

Planlama Şefi Serkan Dönmez, ekonomik sıkıntılardan dolayı konkordato talebinde bulunduklarını kaydederek, “Talebimiz kabul edildi fakat gerekli desteği alamadık. Sahada canlı hayvanlarımız mevcut fakat onlara maddi imkansızlıklardan dolayı yem gönderemedik. Onları yemsiz bırakmak zorunda kaldık. O hayvanların ölüm riski mevcut. Yaklaşık 650 çalışanımız ve bunların aileleri herkesin bir mağduriyeti söz konusu. Bizim tek derdimiz firmamız kapanmasın.
çalışanlarımızdan memnunuz, insanlar burada ekmek yemeye devam etsin. Bu konuda devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz” şeklinde konuştu.

garip-tavukculuk

'BURADA BÖLGENİN İHRACAT ŞAMPİYONU OLMUŞ BİR FİRMADAN BAHSEDİYORUZ'

Firmada şef olarak çalışan Yılmaz Börçün de işçi ve işveren olarak aile ortamında çalıştıklarını ifade ederek, “Bu işverenler neden bu duruma geldi? Neden bankalar faizlerini bu kadar arttırdı? Neden yem hammadde stokçuları ortaya çıkıp da uçuk rakamlar çıkardı? Devletten istediğimiz burada üretim olması. 40 bin kesimden 120 bin kesime çıkmış, devletine kaynak oluşturmuş ve bu bölgenin ihracat şampiyonu olmuş bir firmadan bahsediyoruz burada. Basit bir fabrika değil burası” dedi.

garip-tavukculuk1

'İŞVERENİM, 'ELİNİZE SAĞLIK ARKADAŞLAR BURAYA KADARMIŞ' DEDİ AMA BİZ GİDEMEDİK'

İşçilerden İlhan Ünal ise çok üzgün olduklarını söyleyerek, “Biz işimizi, ekmeğimizi bu fabrikaya borçluyuz ve bunları hak etmiyoruz. Bugün bana işverenim ‘elinize sağlık arkadaşlar buraya kadarmış’ dediler ama biz gidemedik. Bizim ekmeğimizi aşımızı verdi bu insanlar. Devletimiz elini bizden çekerse biz ne yapacağız?” diye konuştu.

Yüzlerce işçi işverenlerinin yanında olduklarını söyleyerek firma önünde eylem yapıp yetkililerden yardım istedi. KAYNAK:İHA

PARTNERAcı unutulmaz ama paylaştıkça azalırAcı unutulmaz ama paylaştıkça azalır
Rekor gelir elde edildi! Saniyede 58 lira...Rekor gelir elde edildi! Saniyede 58 lira...
Asya'nın en iyi üniversiteleri açıklandı! İlk 100'de Türkiye'den 5 üniversite Asya'nın en iyi üniversiteleri açıklandı! İlk 100'de Türkiye'den 5 üniversite
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
konkordato Adana

En Çok Okunan Haberler

Kaftancıoğlu istifa kararından vazgeçti!

Kaftancıoğlu istifa kararından vazgeçti!

İYİ Parti Mersin'de istifa depremi!

İYİ Parti Mersin'de istifa depremi!

Mansur Yavaş'tan flaş açıklama: 10 puan öndeyim

Mansur Yavaş'tan flaş açıklama: 10 puan öndeyim

Korkunç olay! Mesai arkadaşının ölümüne neden oldu!

Korkunç olay! Mesai arkadaşının ölümüne neden oldu!

Bakan Dönmez canlı yayında anlattı: Tonu 1 milyon dolar

Bakan Dönmez canlı yayında anlattı: Tonu 1 milyon dolar

Asya'nın en iyi üniversiteleri açıklandı! İlk 100'de Türkiye'den 5 üniversite

Asya'nın en iyi üniversiteleri açıklandı! İlk 100'de Türkiye'den 5 üniversite

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

İflas eden 57 yıllık firmadan ilk açıklama

İflas eden 57 yıllık firmadan ilk açıklama

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

Bakan açıkladı! Şubat ayında aylıklara yansıyacak

Bakan açıkladı! Şubat ayında aylıklara yansıyacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Harp ve vazife malullerine ek ödemeler 1 Şubat'ta

58 bin kişiye müjde! Ek ödemeler 1 Şubat'ta

Gram altın ne kadar? 28 Ocak altın yorumları

9 ayın zirvesinde!

Bu tavuğun kanı hariç her yeri simsiyah! Tanesi 150 lira

Bu tavuğun kanı hariç her yeri simsiyah! Tanesi 150 lira

Köprü ve otoyollar saniyede 58 lira getirdi

Rekor gelir elde edildi! Saniyede 58 lira...

Asya'nın en iyi üniversiteleri açıklandı! İlk 100'de Türkiye'den 5 üniversite

Asya'nın en iyi üniversiteleri açıklandı! İlk 100'de Türkiye'den 5 üniversite

Son gün 31 Ocak! İşte model model otomobil kampanyaları

Son gün 31 Ocak! İşte model model otomobil kampanyaları

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.