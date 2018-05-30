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5 yıl önce kurdukları şirketi 250 milyon dolara sattılar

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.05.2018 22:16 | Son Güncelleme

5 yıl önce kurulan Türk mobil oyun şirketi Gram Games, dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Zynga tarafından 250 milyon dolar nakit ve ek ödemeler karşılığı satın alındı.

5 yıl önce kurdukları şirketi 250 milyon dolara sattılar

stanbul ve Londra’da iki stüdyoda toplamda 77 çalışanıyla faaliyet gösteren Gram Games; 250 milyon dolar nakit ve ek ödemeler karşılığı dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Zynga bünyesine katıldı.

“1010!” ve “Six!” gibi ünlü bulmaca oyunlarının üreticisi olan ve dünya çapında 170 milyondan fazla oyuncuya sahip Gram Games, bugüne kadar pek çok oyununu Amerika ve Avrupa mobil platformlarında da birinciliğe taşıma başarısını gösterdi.

OYUNLARI İLK 50 İÇİNDE

Geçtiğimiz sene geliştirdikleri yeni oyunları “Merge Dragons!” ile de en çok kazanan ilk 50 oyun içerisine giren Gram Games’in Kurucu Ortağı ve CEO’su Mehmet Ecevit satınalma ile ilgili; “2012 yılından bugüne başarıyla yarattığımız Gram Games kültürünü, İstanbul ve Londra’daki stüdyolarda çalışan yetenekli takımımızı ve başarılı sayısız oyunumuzu; Zynga şirketinin dünya çapında etkin organizasyonuyla birleştirmekten gurur duyuyoruz. Zynga’nın dünyayı oyunlarla bağlama misyonuna derinden inanıyoruz ve takımları ile birlikte çalışmaya başlamak için çok heyecanlıyız” dedi.

Gram Games Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Karamancı ise Gram Games’in oyun geliştirmekteki özgün ve etkili yaklaşımını, Zynga’nın uzmanlığıyla birleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “Ürettiğimiz “1010!” ve “Six!” gibi oyunlar ile dünyanın en başarılı bulmaca oyunu üreticileri arasında yer alıyoruz. Geçtiğimiz sene “Merge Dragons!” oyunumuz mobil oyun pazarında oldukça ses getirdi. Geliştirdiğimiz oyunlar ile milyonlarca insana ulaşmak istiyoruz. Bizler için bu paylaşım paha biçilmez bir keyif ve motivasyon kaynağı.”

Satınalma işlemini gerçekleştiren Zynga CEO’su Frank Gibeau; “Türk mobil oyun şirketi Gram Games ekibinin özgün kültürü ve yaratıcı oyun geliştirme yöntemleri açıkçası bizleri çok etkiledi. Hızlı hareket ederek, zevkli, oynaması kolay ve bağımlılık yaratan oyunlar üretiyorlar” şeklinde konuştu.

5 YIL İÇİNDE ORTAYA ÇIKAN BİR DEĞER

Gram Games Avukatı Görkem Gökçe ise yaptığı açıklamada “5 yıl içerisinde milyonlarca dolarlık bir şirket yaratmış olmak sıradışı bir başarı hikayesi. Şirketin kuruluşundan bu yana avukatlığını yapmış olmak bizim için övünç kaynağı. Öncelikle Gram Games ekibini sonrasında da bu projede hukuki desteğini en şekilde sunan ekibimi kutluyorum. Ülkemizin sesinin dünya çapında duyulmasına katkı yapmış olmak bizim için gurur verici. Umarım yurdumuzun gençlerine ilham verir” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
milyon milyon dolar Zynga Gram Games

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