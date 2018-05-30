5 yıl önce kurdukları şirketi 250 milyon dolara sattılar

stanbul ve Londra’da iki stüdyoda toplamda 77 çalışanıyla faaliyet gösteren Gram Games; 250 milyon dolar nakit ve ek ödemeler karşılığı dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Zynga bünyesine katıldı.

“1010!” ve “Six!” gibi ünlü bulmaca oyunlarının üreticisi olan ve dünya çapında 170 milyondan fazla oyuncuya sahip Gram Games, bugüne kadar pek çok oyununu Amerika ve Avrupa mobil platformlarında da birinciliğe taşıma başarısını gösterdi.

OYUNLARI İLK 50 İÇİNDE

Geçtiğimiz sene geliştirdikleri yeni oyunları “Merge Dragons!” ile de en çok kazanan ilk 50 oyun içerisine giren Gram Games’in Kurucu Ortağı ve CEO’su Mehmet Ecevit satınalma ile ilgili; “2012 yılından bugüne başarıyla yarattığımız Gram Games kültürünü, İstanbul ve Londra’daki stüdyolarda çalışan yetenekli takımımızı ve başarılı sayısız oyunumuzu; Zynga şirketinin dünya çapında etkin organizasyonuyla birleştirmekten gurur duyuyoruz. Zynga’nın dünyayı oyunlarla bağlama misyonuna derinden inanıyoruz ve takımları ile birlikte çalışmaya başlamak için çok heyecanlıyız” dedi.