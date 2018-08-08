65 yaş aylığına 1 Eylül'de zam geliyor

2022 sayılı kanun uyarınca, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ( SGK) herhangi bir gelir veya aylık almayan ve bir işte çalışmayan 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, devlet aylık bağlıyor. Kamuoyunda “65 yaş aylığı” veya “üç aylık” olarak bilinen ödemeler, bugüne kadar üç ayda bir yapılıyordu. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 4 Haziran’da verdiği müjde çerçevesinde, 65 yaş aylığı ödemeleri 1 Eylül’den itibaren 3 ayda bir yerine, her ay ödenmeye başlanacak.

ZAMLI AYLIK ALACAKLAR

65 yaş aylığı, mayıs ayında yapılan yasal düzenlemeyle 1 Haziran 2018 tarihinden geçerli olmak üzere 266 liradan 500 liraya yükseltilmişti. Aylıklar, memur maaş katsayısına bağlı olarak her altı ayda bir artıyor.

Temmuz ayında memur maaş katsayısı yüzde 8.65 oranında artırıldı. Buna bağlı olarak, haziranda 500 liraya çıkartılmış olan 65 yaş aylığı 1 Eylül’den itibaren 543 lira olarak ödenecek.

GELİRİ 483 LİRANIN ALTINDA OLANLAR ALABİLİR

65 yaş aylığı, sosyal güvencesi olmayan, herhangi bir işte çalışmayan, eşinden, anne – babasından dul ve yetim aylığı almayan muhtaç kişilere ödeniyor. Muhtaçlık durumunun tespitinde her ne nam altında olursa olsun kendisine ve eşine ait her türlü gelirler toplamı esas alınıyor. Buna göre, kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının 3’te 1’inden az olan kişilere 65 yaş aylığı bağlanabiliyor. 2018 yılı itibarıyla hane içinde kişi başına aylık geliri 483 liranın altında olanlar, 65 yaş aylığından yararlanabiliyor. Bu tutarı aşanlara 65 yaş aylığı ödenmez.