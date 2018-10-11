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7 kömür sahası özel sektöre açılıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.10.2018 11:37 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den kömür sahaları ve geliriyle ilgili açıklamalar geldi.

7 kömür sahası özel sektöre açılıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez şunları söyledi:

Yeni modelle kömürde 7 sahanın ruhsat devriyle potansiyeli yüksek alanları üretime açıyoruz.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) ait 7 kömür sahasının ruhsatı devrediliyor.

Yıllık 18.6 milyon ton ilave kömür üretimi gerçekleşecek.

30 yılda ekonomiye 72.3 milyar TL değerinde yerli kömür kazandırılacak.

Kamuya 21 milyar TL gelir saglanacak.

Devredilen kömür sahalarında özel sektör 15.500 kişilik istihdam sağlayacak.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez kömür sahasi kamu tasarruf istihdam

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