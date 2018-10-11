7 kömür sahası özel sektöre açılıyor

Yeni modelle kömürde 7 sahanın ruhsat devriyle potansiyeli yüksek alanları üretime açıyoruz.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) ait 7 kömür sahasının ruhsatı devrediliyor.
Yıllık 18.6 milyon ton ilave kömür üretimi gerçekleşecek.
30 yılda ekonomiye 72.3 milyar TL değerinde yerli kömür kazandırılacak.
Kamuya 21 milyar TL gelir saglanacak.
Devredilen kömür sahalarında özel sektör 15.500 kişilik istihdam sağlayacak.
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