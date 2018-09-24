ABD'nin 'Brunson serbest kalabilir' açıklaması sonrası dolar çakıldı!

Bloomberg haber ajansına göre New York'ta gazetecilere konuşan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Pastör Brunson bu ay serbest kalabilir, hatta derhal serbest kalmalıdır" dedi.

Reuters haber ajansı da Pompeo'nun 'Amerikalı yetkililerin bu hafta İzmir'de ev hapsinde tutulan Pastör Andrew Brunson hakkında Türk yetkililerle konuşmayı umduğuna' dair sözlerini aktardı.

DOLAR'DA YÜZDE 4 DÜŞÜŞ

Bu haberin üzerine Dolar/TL kuru hızla yüzde 4'e yakın düşerek 6,05'e indi. Ancak daha sonra tekrar yükselişe geçen dolar 6.12 seviyelerine ulaştı.

