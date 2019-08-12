ABD'ye mobilya ihracatında hedef 1 milyar dolar

Gürcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mobilya sektörünün 2002'den bugüne üretimde ve ihracatta 10 kattan fazla artış gösterdiğini, halihazırda dünyanın en büyük 13'üncü üreticisi olduğunu, üretimin yüzde 30'unu ihraç ettiğini söyledi.

Geçen yıl 3,2 milyar dolar ihracat gerçekleştiren sektörün bu yılki hedefinin 3,7 milyar dolar olduğunu dile getiren Gürcan, 2023 yılında ise mobilya sektörünün ihracat hedefinin 10 milyar dolar olduğunu anımsattı.

Gürcan, Türkiye'nin geçen yıl 177 ülkeye ihracat yaptığını, önceki yıllar da düşünüldüğünde mobilya ürünü ihraç edilmeyen ülkenin neredeyse kalmadığını belirterek, mobilya sektöründe geniş ürün yelpazesinin 177 ülkeye ihraç edilmesinin önemini işaret etti.

ABD'nin dünyanın en büyük mobilya tüketicilerinden olduğunu aktaran Gürcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye-ABD arasındaki mevcut ticaret hacmi 20 milyar dolar. Bunun 100 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Türkiye'nin önemli sivil toplum kuruluşlarının ve kurumlarının ABD ile ticaret hacminin 100 milyar dolar olması için başlattığı ihracat çalışmasında yer alan sektörlerden bir tanesi de mobilya. ABD'nin yıllık mobilya ithalatı 60 milyar dolar. Türk mobilya sektörü ise geçen yıl ABD'ye 124 milyon dolarlık ihracat yaptı. Bu rakamı çok rahat katlayarak artırabiliriz. Dünyanın en büyük mobilya tüketicilerinden ABD'ye yönelik mobilya ihracatımızı artırmak ve 2023'te bir milyar dolara için önemli çalışmalar yapıyoruz."