Akaryakıta gelen indirimler ÖTV desteklerini sıfırladı

Eşel mobil sistemine Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) destekleri benzinde geçen hafta sıfırlanması ardından dün geceden geçerli yeni indirimlerle motorin ve otogazda da destekler sıfıra yaklaştı.
Benzinin pompa fiyatında dün gece yarısından geçerli 21 kuruş ve otogazın ise litre fiyatında 47 kuruş indirim yapıldı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) dün Twitter'dan yaptığı açıklamada "Son ÖTV ayarlamaları sonrasında akaryakıtta kalan karşılanan ÖTV miktarları motorin için 27 kuruş/litre, LPG Otogaz için 20 kuruş/litre oldu. Yukarıda belirtilen miktarlardaki ÖTV karşılanmaları bittikten sonra olası indirimler pompa fiyatlarına yansımaya başlayacaktır."
EPGİS açıklamasıyla otogazın litre fiyatında dün gece yarısından geçerli 47 kuruş, benzinin litre ve pompa fiyatında 21 kuruş indirim yapılmıştı. KAYNAK: REUTERS
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