Altın fiyatları 2020'de yükselmeye devam edecek! Uzmanlardan önemli açıklama

2019 yılında altına yatırım yapanlar dövize yatırım yapanlardan daha fazla kazanmasını yorumlayan uzmanlar 2020 yılında da altına yatırım yapanların kazanacağını açıkladı. Nevşehir’de hizmet veren Uzer Döviz ve Sarrafiye Genel Müdürü Nurullah Uzer, yatırım yapacaklara çağrıda bulunarak 2020 yılında da altına yatırım yapmalarını önerdi. Uzer, "2019 yılında altına yatırım dövize yatırım yapan ile daha fazla kazanç elde etti. 2020 yılında da yine bölgemizdeki stratejik gelişmelere bağlı olarak ve dünya genelindeki konjektörlere bağlı olarak altının dövize oranla daha fazla kazandıracağını tahmin etmekteyiz. O yüzden yatırımcılara altına yatırım yapmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

"VATANDAŞLAR DÜŞÜŞLERDE PANİĞE KAPILMASIN"

Uzer Döviz ve Sarrafiye Genel Müdürü Nurullah Uzer altının ani düşüşlerde yatırımcıların gözünün korkmamasını gerektiğini ifade ederken, "Tabi bu aşırı yükselişlerden sonra altında belki belli bir düşüş yaşanabilir. Bu aşırı düşüş ve yükselişlerde çok fazla paniğe kapılmadan biraz daha sakin hareket edip ilk düşüşlerde fırsat bilip altına yatırım yapanların 2020 yılında yatırımcıların yüzünü güldüreceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu.