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Analistten çarpıcı 2021 yorumu: "Ons altın 2075 doları görebilir..." 6 farklı uzmandan altın tahmin yorumları!

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.02.2021 13:22 | Son Güncelleme

Altın fiyatları yeni haftaya yükseliş seyrinde başlarken yatırımcıların gözü Fed Başkanı Powell'ın ABD Kongresi'nde yapacağı sunuma çevrildi. Geçtiğimiz hafta altın küresel piyasalardaki sert düşüşlerden etkilendikten sonra yeni haftaya toparlanarak başladı. Gram altın ise geçen hafta sert düşüşle beraber 400 TL'nin altını görmüştü. Peki gram altın fiyatları tekrar yükselir mi? Altın fiyatları tekrar düşer mi? Uzmanların altın yorumları ve açıklamaları haberimizde.

Altın fiyatları son durum açıklamaları yatırımcıların gündeminde. Altın fiyatları geçtiğimiz cuma günü son 7 ayın en düşük seviyesini gördükten sonra yeni haftaya hafif yükselişle başladı. Gram altın ise 400 TL civarında fiyat belirleyerek, küresel altın fiyatlarından Dolar/TL ’deki yatay seyirden etkilenmeye devam ediyor. Fed Başkanı Jerome Powell’ın 23 Şubatta ABD Kongresi’ne sunacağı rapora odaklanan yatırımcılar, altın fiyatları yükselecek mi merakla raporun etkilerini bekliyor.Fed Başkanı böyle bir raporu ortalama yılda iki kere Senato Bankacılık Komitesi ve Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’ne sunmasının ardından altın fiyatlarının etkilenmesi bekleniyor. Salı günü yaşanacak bu gelişmenin ons altına etkisi ise uzmanlar tarafından "sürpriz fiyatlanma olabilir" yorumuyla karşılandı. Geçtiğimiz haftaya ons başına 1.825 dolar civarında başlayan ons altın fiyatlarının, yükselen ABD Hazine tahvili faizleri ve güçlenen dolardan etkilenmeye devam etmesi bekleniyor. Altın ne zaman yükselecek sorusuna cevap arayan yatırımcıların araştırdığı analistlerin altın tahminlerini haberimizde sizler için derledik.

4 farklı uzmandan altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Şimdi altın almanın zamanı mı?4 farklı uzmandan altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Şimdi altın almanın zamanı mı?

"ONS ALTIN 2075 DOLAR SEVİYESİNİ GÖREBİLİR"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, sosyal medya kanalında güncel altın analizlerini paylaşmaya devam ediyor. "Altın düşecek mi, gram altın ne zaman yükselir, altın ne olur" gibi takipçilerinin sorduğu sorulara değinen Memiş takipçilerine ons altının 2075 dolar seviyesine tekrar gelebileceğini söyledi. Dolar fiyatlarının tekrar 7.40-4.50 seviyelerine gelebileceğini anlatan eden Memiş, seviyesinin sürpriz olmayacağını ifade etti. İşte Memiş'in yorumundan satır başları..

  • Düşüşler artık bitti, artış olacaksa 1860 seviyesi yukarı doğru kırılır ve yaz aylarında 1920 belki yaz aylarında 2000 dolar seviyesine kadar atılımlarını devam ettirebilir…

  • Benim kişisel kanaatim altının ons fiyatının 2000 dolar seviyesinin üzerine fiyatlanması, belki 2075 dolar seviyesinin yukarı doğru kırılarak bu yükseliş trendini devam ettirip yatırımcısının yüzünü güldürebilir.

Gram altın ne kadar olur?

  • 400 lira seviyesinde kalabilmesi için 397 lira seviyesinin aşağısı, yükselişlerin devam edebilmesi için de 420 lira seviyesini yukarı doğru kırması gerekiyor. 397 seviyesi kırılırsa düşüş 392 liralara kadar düşeceğini söyleyebilirim.

  • Gram altının yükseliş trendine geçmesi için de 420 lira seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi gerekiyor.

  • Dolar 7 lira seviyesinin altında kaldıkça, altının gram fiyatının 400 lira seviyelerinde kalacağını söyleyebiliriz.

  • Ama doların 7 lira seviyesini geçmesi durumunda gram altın yatırımcısına güzel fırsatlar sunabilir…

    • "ALTIN FİYATLARINDA ÇARŞAMBA GÜNÜ SÜRPRİZLER OLABİLİR"

    Gedik Forex'in güncel altın tahmininde ise ABD 10 yıllık tahvil faizindeki güçlülüğün altını baskıladığı açıklandı. Yayınlanan bültende, Fed Başkanı Powell'ın yapacağı sunumların bir süpriz fiyatlanmayla sonuçlanabileceği vurgulandı. Gedix Forex'in altın analizi şu şekilde oldu;

    Ons altın yeni haftaya hafif alıcılı başladı. Doların bu sabah yatay seyrediyor olması, altının bu hareketini destekliyor. Ancak ana resimde, ABD 10 yıllık tahvil faizindeki artış, altını baskılıyor. Dolayısıyla altında hala 1800$ altında seyirler izleniyor ve toparlanmakta zorlanıyor.

    Teşvik paketi beklentileri de altını etkileyen bir başka unsur olarak görülüyor. Bu haftada, pakete dair görüşmeler yakından izlenmeli. Bu haftanın bir diğer gündemi, Fed'in yarı yıl para politikası raporu olacak. Fed Başkanı Powell, yarın Kongre'de ve Çarşamba günü Temsilciler Meclisinde sunumlarını gerçekleştirecek. Sürpriz açıklamalar fiyatlamaları etkileyebilir. Bugün için ons altında 1796 - 1808 – 1822 dolar direnç noktaları, 1772 - 1760 – 1749 dolar destek noktaları olarak takip edilebilir.

    Uzmandan gram altın için 420 TL beklentisi: Gram altın ne zaman 400 TL'nin üstüne çıkacak? 3 farklı uzmanın altın yorumu!Uzmandan gram altın için 420 TL beklentisi: Gram altın ne zaman 400 TL'nin üstüne çıkacak? 3 farklı uzmanın altın yorumu!

    22 ŞUBAT 2021 GÜNCEL ALTIN GRAFİĞİ YORUMU!

    Gram altın son 7 ayın gerilerinde takip ederken geçtiğimiz Kasım ayında 540 TL olmuş ve tarihi bir rekora imza atmıştı. Bu seviyelerden gram altın alarak yatırım yapan yatırımcılar gram altın ne zaman yükselecek araştırırken uzmanlar, altın fiyatlarının dolardaki sert düşüşten etkilendiğini açıklıyor. Stratejist / Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk 22 Şubat 2021 tarihli güncel altın grafiğinde yaptığı yorumda 395 TL kademesini tekrar dile getirdi. Baştürk, "Gram altın teknik görünüm..Geçen hafta 395'ten kademe için bakılır demiştik. Dipten tepkisini veriyor. 500 TL'den terste kalanlar için bir şey değişmemiştir. Fakat..İlk kademesini buradan yapanın keyfi yerindedir..." dedi.

    İşte Stratejist / Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk'ün 19 Şubat 2021 tarihli güncel altın grafiği...

    22 Şubat güncel altın grafiği

    ONS ALTINDA DESTEK SEVİYELERİ: 1760 / 1750 / 1732

    İntegral Yatırım'ın güncel altın analizinde ABD'deki 10 yıllık tahlil faizlerinin ons altını olumsuz etkilediği vurgulanarak, 10 yıllık tahvil faizlerinin pandemi sonrası en yüksek seviyesine geldiği belirtildi. İntegral Yatırım'ın yayınladığı güncel altın analizi şöyle oldu;

    Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1787 seviyesi yakınlarından geçiyor. 2021'in en kötü haftasını geride bırakan değerli metal yeni haftanın ilk işlem gününde toparlanıyor. Zayıflayan Dolar Endeksi ons altına güç verirken tahvil faizlerindeki güçlü görünüm ons altının gücünü törpülüyor. Bu sabah Dolar Endeksi 90.30 yakınlarında, 10 yıllık tahvil faizleri ise 1.38 ile pandemiden sonra görülen en yüksek seviyelerde bulunuyor. Tahvil faizlerinde güçlü görünüm sürdükçe ons altında yükselişlerin sınırlı bir alanda kalması mümkün görünüyor. Ons altın için haftanın en önemli gelişmeleri yarın Powell'ın yapacağı kongre sunumu ve perşembe günü gelecek ABD büyüme verisi olacak.

    Bugün ise piyasalarda ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması takip edilecek. Teşvik paketi ve koronavirüs ile ilgili gelişmeler de piyasaların odağında olmaya devam edecek.

    Teknik Analiz: Ons altın 1800 seviyesi altında zayıf seyrini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta 1760 ile son 7 ayın en düşük seviyesini gören ancak bu bölgede gelen alımlarla toparlayan değerli metalde ana resimde görünüm aşağı olmaya devam ediyor. Ons altında yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. 1800 altında kalındıkça yükselişlerin sınırlı kalmasını bekliyoruz. 1800 seviyesi güçlü psikolojik direnç olarak karşımıza çıkıyor. Aşağıda ise 1760 seviyesi destek olarak takip ediliyor.

    Dirençler: 1800 / 1823 / 1851
    Destekler: 1760 / 1750 / 1732

    Altın 2 bin doların üstüne çıkabilir: Uzman tarih verdi, 2021'de altın ne zaman yükselecek? 5 uzmandan altın tahmini!Altın 2 bin doların üstüne çıkabilir: Uzman tarih verdi, 2021'de altın ne zaman yükselecek? 5 uzmandan altın tahmini!

    "ONS ALTIN FİYATLARINDA GERİ ÇEKİLME OLABİLİR"

    Şeker Yatırım'ın yaptığı güncel altın analizinde altın fiyatlarının yukarı yönlü desteklendiği belirtilerek, "Yukarı yönlü fiyatlamalarla desteklenen değerli metalin bugün gerçekleşecek işlemlerde 1795 üzerinde tutunması 1811 direncinin gündeme gelmesine neden olabilir. Olası aşağı yönlü fiyatlamalarda ise ons altında 1785 ilk deste olacaktır. Bu seviyenin kırılması durumunda 1764 noktasına doğru geri çekilme olabilir." denildi.

    "GRAM ALTIN 412 TL'Yİ GEÇEBİLİR"

    Yatırımcılar altın ne zaman yükselecek, altın düşmeye devam edecek mi sorusuna cevap ararken Stratejist Tunç Şatıroğlu güncel altın yorumuna ilişkin yaptığı açıklamada geçtiğimiz hafta cuma günü "Altın yeni haftaya yükselişle başlayabilir" demişti ve altın yükselişini gerçekleştirdi. Şatıroğlu ensflasyon etkilerinin henüz altına yansımadığını belirtti ve ons altındaki hareketi devam ettirecek gelişmeler olursa gram altının 412 TL'nin üstünü görebileceğini ifade etti. Şatıroğlu açıklamasında;

    "Altın fiyatlarında yükselişin başlaması için teknik şartlar oluşmuştu. ABD 10 Yıllık faizleri artarken 2 yıllıklar yerinde sayıyor. Bunu enflasyon beklentisi artıyor olarak okumak lazım. Genel bir faiz artışı yok. Enflasyon beklentisi henüz fiyatlanmıyor.

    Hatta enflasyon korumalı tahvil fiyatlarında da bu etkiyi henüz görmüyoruz. Enflasyonun etkisini gördüğümüzde teknik şartların yanında temel olarak altın fiyatlarını destekleyecek şartlar oluşmuş olacak.

    Şu anda gördüğümü teknik bir yükseliş. Düşüş kanalı içinde henüz bir tepki gibi yorumlamak lazım. 1830 bölgesine kadar yani kanalın üstüne kadar devamını beklerim. Daha yukarı çıkması için enflasyon beklentilerinde artış veya teşvik paketi gelişmeleri gerekir.

    Benzer şekilde gram altında da 412 bölgesine bir hareket beklerim. Ancak ötesi için ons altındaki hareketi devam ettirecek gelişmeler olmalı." dedi.

    İşte Stratejist Tunç Şatıroğlu'nun 22 Şubat 2021 tarihli gram altın grafiği...

    22 Şubat güncel altın grafiği


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    Okuyucu Yorumları 16 yorum
    bana şunu diyin yükselecek mi düşecek mi tek kelime ya yok direnç yok alttan yok üstten yok grafiği bu kadar yaziyonuz anlamıyorum ya
    Yqz bi yere 380 leri görecek sonrasına bakmak lazım.
    herşey amerikanın 2 dudağının arasında.
    toplayın toplayabildiğiniz kadar altın demir iken altın altın olunca zor bulursunuz
    GÖRELİM BAKALIM BENİM DEDİKLERİM Mİ? YOKSA UZMANIM DİYENLERİN Mİ? TAHMİNLERİ DOĞRU ÇIKACAK.BEN DOLAR, EURO VE ALTIN İÇİN NE DEMİŞSEM BU GÜNE KADAR HİÇ YANILMADIM. İŞTE TEKRAR EDİYORUM BENİM TAHMİNLERİM. ONS ALTIN SİRASIYLA.2.100-2.200-2.300 ARASI SON VURUŞ 2.400-2.600 ARASI.GRAM ALTIN ÖNCE 420-4.35 ARASI SONRA 440.500 ARASI SON VURUŞ 600-700 ARASI.UZUN VADE.UZUN VADENİN NE? ANLAMA GELDİĞİNİ YATIRIMCILARIMIZ BİLİR. DOLAR ÖNCE 7.100-7.250 SONRA 7.50-7.90 ARASI BURASI KIRILIRSA 8.200 -8.500 ARASI.UZUN VADE 10 BİN 12.50 BİN ARASI.BİR İKİ YIL ARASINDA
    anlat anlat
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