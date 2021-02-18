Uzmandan gram altın için 420 TL beklentisi: Gram altın ne zaman 400 TL'nin üstüne çıkacak? 3 farklı uzmanın altın yorumu!

Altın fiyatları son durum ve son dakika altın yorumları... Altın ne zaman yükselecek sorusu altındaki sert düşüşten sonra gündem oldu. Geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana çarşamba günü ilk kez 400 liranın altını gören altın fiyatları, son 7 ayın en düşük seviyesine geriledi. Son iki günde toplamda 50 dolar kaybeden altın fiyatları ABD Başkanı Biden'ın yönetiminde hızlandırılan aşı çalışmaları ve Fed’in eyalet başkanlarının enflasyon açıklamaları ile ekonomik toparlanma altın üzerinde baskı kuruyor. ABD'de yükselen tahvil faizlerinden de etkilenen ons altında baskı devam ediyor. 2021 yılına yaklaşık yüzde 6 kayıpla başlayan altın fiyatları yatırımcılarına altın düşmeye devam edecek mi sorusunu sorduruyor. 2020 yılını karla kapatan altın fiyatları ABD Tahvil faizlerinin yıl başından bu yana yüzde 39,29 artışı ve 0,91 seviyesinden 1,27’ye yükselmesinden etkilendi. Dolar/TL ve küresel altının gidişatından etkilenen gram altın fiyatlar Kasım ayında 540 TL'yi görmüştü. Peki gram altın yükselir mi, altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer?

Gram altın için uzmandan 395 TL uyarısı: Gram altın ne zaman yükselecek? "GRAM ALTIN 420 TL OLABİLİR" Gram altın ne zaman 400 TL üstüne gelir sorgulaması yapılırken A Para'da yayına katılan İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer 410 TL'nin direnç noktası olabileceğini açıkladı. Özer açıklamasında, 2021 yılında aşağı yönlü hareketini güçlendiren gram altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu ve "Çünkü dolar/TL'de düşüş içerisindeyiz. Dolar/TL'nin ve ons altın fiyatlarının hareketleri, gram altın üzerindeki etkileri oldukça belirgin. Gram altın fiyatları 400 liranın altında kalıcı olur mu? Evet olabilir. Yani nasıl dolar/TL'de yükselişler baskıyla karşılanıyorsa bunun yansıması gram altın fiyatları için olacaktır ve yükselişler baskıyla karşılanacaktır" dedi. Özer açıklamasında, 410 TL seviyelerinin iyi direnç noktası olduğunu vurgulayarak, aşağı yönlü bir durum yaşanabileceğini belirtti. Özer açıklamasında, "Ons altında olabilecek tepki hareketleriyle 410 gibi 420 gibi belki yıl genelinde daha da yüksek seviyelere yükselebileceğini düşünüyorum. Ama dolar/TL'de zayıf kaldığı sürece veya aşağıda bir yerde ılımlı bir dengeli hareketi sürdürdüğü sürece gram altın fiyatları için yükselişlerin baskıyla karşılanacağını düşünmek mümkün" dedi.

Altın 2 bin doların üstüne çıkabilir: Uzman tarih verdi, 2021'de altın ne zaman yükselecek? 5 uzmandan altın tahmini! "GRAM ALTIN 446 TL OLABİLİR" Yatırımcılar altın ne zaman yükselecek, altın düşmeye devam edecek mi sorusuna cevap ararken Stratejist Tunç Şatıroğlu güncel altın yorumuna ilişkin yaptığı açıklamada dün 446 lira öngörüsünde bulunmuştu. Satıroğlu açıklamasında altın fiyatlarının yükselebileceği müjdesini paylaşmış; "Ons altındaki düşüş dolar kurundaki artışla karşılandı ve 404'te durdu. Aşağıda 364 desteği bulunuyor. Ancak teşvik çıkması durumunda öncelikle 428 ve kırılacak olursa sonrasında 446 bölgesine doğru yükseliş olmasını beklerim." demişti. Capital Economics'ten çarpıcı 2021 dolar tahmini: 6.25 TL'yi görebilir! 2021 yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Bugünkü yorumunda ise Çin piyasasına değinerek, altının yeniden 1763 desteğine geldiğini vurguladı ve Çin piyasası kapalı olduğu için alımların gelmediğini ve ABD'nin sürekli sattığını belirtti. Şatıroğlu güncel altın yorumunda şunları söyledi; Teşvik konusunda Biden görüşmelerle pakete destek arıyor. Ancak henüz paket Senato'ya gelmedi. Haftaya Çin piyasası açılıyor. Haftaya teşvik paketi de oylanabilir. O zaman 1 Mart'tan itibaren hem Çin piyasasının açılması hem de teşvikle altının yükseliş trendine geri dönmesini beklerim. Mevcut seviyeler aşırı satış bölgesinde ve yukarı dönüş için şartlar uygun.