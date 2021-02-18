FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Uzmandan gram altın için 420 TL beklentisi: Gram altın ne zaman 400 TL'nin üstüne çıkacak? 3 farklı uzmanın altın yorumu!

Uzmandan gram altın için 420 TL beklentisi: Gram altın ne zaman 400 TL'nin üstüne çıkacak? 3 farklı uzmanın altın yorumu!

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.02.2021 13:40 | Son Güncelleme

Altın fiyatları son iki günde 50 dolardan daha fazla değer kaybetti. 2021 yılındaki son 7 ayın en düşük seviyesini gören altın fiyatları ne zaman yükselecek sorusu gündem oldu. Bu süreçte altın yorumlarını paylaşan uzmanlardan altın için olumlu yorumlar gelmeye başladı. Altın fiyatlarının destek noktalarına doğru düşüşe geçtiğini aktaran uzmanlar destek noktalarından oldukça olumlu. Peki altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? İşte uzmanların güncel altın tahminleri...

Altın fiyatları son durum ve son dakika altın yorumları... Altın ne zaman yükselecek sorusu altındaki sert düşüşten sonra gündem oldu. Geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana çarşamba günü ilk kez 400 liranın altını gören altın fiyatları, son 7 ayın en düşük seviyesine geriledi. Son iki günde toplamda 50 dolar kaybeden altın fiyatları ABD Başkanı Biden'ın yönetiminde hızlandırılan aşı çalışmaları ve Fed’in eyalet başkanlarının enflasyon açıklamaları ile ekonomik toparlanma altın üzerinde baskı kuruyor. ABD'de yükselen tahvil faizlerinden de etkilenen ons altında baskı devam ediyor. 2021 yılına yaklaşık yüzde 6 kayıpla başlayan altın fiyatları yatırımcılarına altın düşmeye devam edecek mi sorusunu sorduruyor. 2020 yılını karla kapatan altın fiyatları ABD Tahvil faizlerinin yıl başından bu yana yüzde 39,29 artışı ve 0,91 seviyesinden 1,27’ye yükselmesinden etkilendi. Dolar/TL ve küresel altının gidişatından etkilenen gram altın fiyatlar Kasım ayında 540 TL'yi görmüştü. Peki gram altın yükselir mi, altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer?

Gram altın için uzmandan 395 TL uyarısı: Gram altın ne zaman yükselecek?Gram altın için uzmandan 395 TL uyarısı: Gram altın ne zaman yükselecek?

"GRAM ALTIN 420 TL OLABİLİR"

Gram altın ne zaman 400 TL üstüne gelir sorgulaması yapılırken A Para'da yayına katılan İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer 410 TL'nin direnç noktası olabileceğini açıkladı. Özer açıklamasında, 2021 yılında aşağı yönlü hareketini güçlendiren gram altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu ve "Çünkü dolar/TL'de düşüş içerisindeyiz. Dolar/TL'nin ve ons altın fiyatlarının hareketleri, gram altın üzerindeki etkileri oldukça belirgin. Gram altın fiyatları 400 liranın altında kalıcı olur mu? Evet olabilir. Yani nasıl dolar/TL'de yükselişler baskıyla karşılanıyorsa bunun yansıması gram altın fiyatları için olacaktır ve yükselişler baskıyla karşılanacaktır" dedi.

Özer açıklamasında, 410 TL seviyelerinin iyi direnç noktası olduğunu vurgulayarak, aşağı yönlü bir durum yaşanabileceğini belirtti.

Özer açıklamasında, "Ons altında olabilecek tepki hareketleriyle 410 gibi 420 gibi belki yıl genelinde daha da yüksek seviyelere yükselebileceğini düşünüyorum. Ama dolar/TL'de zayıf kaldığı sürece veya aşağıda bir yerde ılımlı bir dengeli hareketi sürdürdüğü sürece gram altın fiyatları için yükselişlerin baskıyla karşılanacağını düşünmek mümkün" dedi.

Altın 2 bin doların üstüne çıkabilir: Uzman tarih verdi, 2021'de altın ne zaman yükselecek? 5 uzmandan altın tahmini!Altın 2 bin doların üstüne çıkabilir: Uzman tarih verdi, 2021'de altın ne zaman yükselecek? 5 uzmandan altın tahmini!

"GRAM ALTIN 446 TL OLABİLİR"

Yatırımcılar altın ne zaman yükselecek, altın düşmeye devam edecek mi sorusuna cevap ararken Stratejist Tunç Şatıroğlu güncel altın yorumuna ilişkin yaptığı açıklamada dün 446 lira öngörüsünde bulunmuştu. Satıroğlu açıklamasında altın fiyatlarının yükselebileceği müjdesini paylaşmış; "Ons altındaki düşüş dolar kurundaki artışla karşılandı ve 404'te durdu. Aşağıda 364 desteği bulunuyor. Ancak teşvik çıkması durumunda öncelikle 428 ve kırılacak olursa sonrasında 446 bölgesine doğru yükseliş olmasını beklerim." demişti.

Capital Economics'ten çarpıcı 2021 dolar tahmini: 6.25 TL'yi görebilir! 2021 yıl sonunda dolar ne kadar olacak?Capital Economics'ten çarpıcı 2021 dolar tahmini: 6.25 TL'yi görebilir! 2021 yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Bugünkü yorumunda ise Çin piyasasına değinerek, altının yeniden 1763 desteğine geldiğini vurguladı ve Çin piyasası kapalı olduğu için alımların gelmediğini ve ABD'nin sürekli sattığını belirtti. Şatıroğlu güncel altın yorumunda şunları söyledi; Teşvik konusunda Biden görüşmelerle pakete destek arıyor. Ancak henüz paket Senato'ya gelmedi. Haftaya Çin piyasası açılıyor. Haftaya teşvik paketi de oylanabilir. O zaman 1 Mart'tan itibaren hem Çin piyasasının açılması hem de teşvikle altının yükseliş trendine geri dönmesini beklerim. Mevcut seviyeler aşırı satış bölgesinde ve yukarı dönüş için şartlar uygun.

İşte Stratejist Tunç Şatıroğlu'nun 18 Şubat 2021 tarihli güncel altın grafiği...

18 Şubat 2021 tarihli güncel altın grafiği

GÜNCEL ALTIN GRAFİĞİ YORUMU!

Gram altın son 7 ayın gerilerinde takip ederken geçtiğimiz Kasım ayında 540 TL olmuş ve tarihi bir rekora imza atmıştı. Bu seviyelerden gram altın alarak yatırım yapan yatırımcılar gram altın ne zaman yükselecek araştırırken uzmanlar, altın fiyatlarının dolardaki sert düşüşten etkilendiğini açıklıyor. Stratejist / Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk 18 Şubat 2021 tarihli güncel altın grafiğinde yaptığı yorumda, gram altının daha önce de vurguladığı 400/395 TL bölgesinde toparlanma olabileceğini açıkladığını belirtti. Baştürk açıklamasına, "Bu bölgeye geldi. Alır başını gider demiyorum. Sadece kademe için bakılabilir." dedi.

İşte Stratejist / Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk'ün 18 Şubat 2021 tarihli güncel altın grafiği...

18 Şubat 2021 tarihli güncel altın grafiği


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Burası ruhumu bulduğum yer' 'Burası ruhumu bulduğum yer'
IMF'den Türkiye açıklamasıIMF'den Türkiye açıklaması
Altında hareketlilik! İşte güncel altın fiyatlarıAltında hareketlilik! İşte güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Normalleşmeye en yakın ve en uzak 10 il
Normalleşmeye en yakın ve en uzak 10 il
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı!
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı!
Gram altında tarihi seviye: 399 TL
Gram altında tarihi seviye: 399 TL
Gözler Merkez Bankası'nda! Kritik karar bugün açıklanacak
Gözler Merkez Bankası'nda! Kritik karar bugün açıklanacak
2021 için çarpıcı dolar tahmini!
2021 için çarpıcı dolar tahmini!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere destek müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere destek müjdesi
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
Flaş: Dünyanın en büyük kaynağı Türkiye’de olabilir
Flaş: Dünyanın en büyük kaynağı Türkiye’de olabilir
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Altın zayıf dolardan destek bulabilir!
Altın zayıf dolardan destek bulabilir!
İkinci el piyasasında düşüş sürüyor! İşte son durum
İkinci el piyasasında düşüş sürüyor! İşte son durum
Merkez Bankası yıl sonu dolar beklentisini açıkladı
Merkez Bankası yıl sonu dolar beklentisini açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son Dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Son Dakika: IMF Türkiye Masası Şefinden dikkat çeken enflasyon açıklaması
IMF'den Türkiye açıklaması
2021 Çiftçiye mazot ve gübre desteği ödeme tarihi: Çiftçiye gübre, mazot, tarımsal destek ödemesi ne zaman hangi tarihte verilecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiye müjde!
Yargıtay'dan emsal karar! Mesai arkadaşını öptü, işinden oldu
Yargıtay'dan emsal karar! Mesai arkadaşını öptü, işinden oldu
'Ölümsüzlük mantarı' kilosu 5 bin liradan satılıyor
Kilosu 5 bin lira! Faydalarını bilen vazgeçemiyor
Son Dakika: Tüketici güven endeksi şubatta arttı
Tüketici güven endeksi açıklandı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.