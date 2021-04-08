Ankara'da Halk Ekmek'te ekmek 1 lira mı oldu? Açıklama geldi!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, son dakika sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ramazan ayında Ankara'da ekmeğin Halk Ekmek bayilerinde 1 TL olacağını duyurdu.

ANKARA'DA EKMEK 1 LİRA OLDU!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptığı açıklamada "Kıymetli hemşehrilerim, 6 milyon tek yürek olan, azla yetinip çoğu paylaşan Ankara halkının dayanışma zincirine bir halka da biz ekledik. Sizlere sağlıklı ve ucuz ekmek sunmak adına Ramazan ayı süresince Halk Ekmek bayilerinde ekmeğin fiyatını 1 TL olarak belirledik." ifadelerini kullandı.

Kıymetli hemşehrilerim,



6 milyon tek yürek olan, azla yetinip çoğu paylaşan Ankara halkının dayanışma zincirine bir halka da biz ekledik.



Sizlere sağlıklı ve ucuz ekmek sunmak adına Ramazan ayı süresince Halk Ekmek bayilerinde ekmeğin fiyatını 1 TL olarak belirledik. pic.twitter.com/pDL5zolSiz — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 8, 2021



