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  4. Ankara'da Halk Ekmek'te ekmek 1 lira mı oldu? Açıklama geldi!

Ankara'da Halk Ekmek'te ekmek 1 lira mı oldu? Açıklama geldi!

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.04.2021 10:42 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş son dakika sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ramazan ayında Ankara'da ekmeğin Halk Ekmek bayilerinde 1 TL olacağını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, son dakika sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ramazan ayında Ankara'da ekmeğin Halk Ekmek bayilerinde 1 TL olacağını duyurdu.

ANKARA'DA EKMEK 1 LİRA OLDU!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptığı açıklamada "Kıymetli hemşehrilerim, 6 milyon tek yürek olan, azla yetinip çoğu paylaşan Ankara halkının dayanışma zincirine bir halka da biz ekledik. Sizlere sağlıklı ve ucuz ekmek sunmak adına Ramazan ayı süresince Halk Ekmek bayilerinde ekmeğin fiyatını 1 TL olarak belirledik." ifadelerini kullandı.


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Okuyucu Yorumları 39 yorum
firincilar ac gezsin ramazan ayi boyunca. kardesim ekmegi siyasete alet etmeyin yaw...
Geleceğin cumhurbaşkanı...
sen kral mısın be adam?
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