FİNANS

Ankara'da taksicilerin 'zam' kuyruğu!

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.09.2019 14:07 | Son Güncelleme

Ankara’da toplu ücretlerinin artışından sonra taksi ücretleri de artırıldı. Yeni fiyat tarifesine göre taksimetre ayarı yaptırmak isteyen taksiciler sabahın erken saatlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Ankara'da taksicilerin 'zam' kuyruğu!

4 lira olan taksimetre açılış ücreti 4 lira 60 kuruş olarak belirlendi. En yakın mesafe ise 10 TL oldu. Açılıştan sonra ise kilometre ücreti 3 liradan 3 lira 40 kuruşa çıkarıldı.

AKIN ETTİLER

Ankara’da bulunan toplam 7 bin 701 taksi sahibi yeni uygulamaya bir an önce geçebilmek için taksimetre ayar noktalarına akın etti.

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'TAKSİMETRE AÇMAK ZORUNLU'

Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası’nın bildirisinde, taksimetre açmanın isteğe bağlı değil zorunlu olduğu ve tarifenin yolcunun görebileceği bir yere asılmasının gerekliliği konusuna dikkat çekiliyor.

Kaynak: İHA

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