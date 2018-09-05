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Antalya'daki dev AVM'nin kiracıları için döviz kuru sabitlendi

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.09.2018 16:48 | Son Güncelleme

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya'nın en büyük AVM'lerinden MarkAntalya'da, Vali Münir Karaloğlu'nun öncü olmasıyla dolar kurunun sabitlendiğini açıkladı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimindeki AVM'de, döviz üzerinden kira ödeyen işletmeciler için dolar kuru 4,10 TL'ye sabitlendi.

Antalya'daki dev AVM'nin kiracıları için döviz kuru sabitlendi

Son aylarda dolar ve euronun Türk lirası karşısındaki artışı nedeniyle döviz üzerinden anlaşma yapılan alışveriş merkezlerindeki iş yerlerinin kira ücretleri de Türk lirası bazında 2 katına yaklaştı. 400 civarında AVM'nin bulunduğu Türkiye genelinde, çok sayıda ulusal ve uluslararası marka ile bu markaların franchising yöntemiyle imtiyaz hakkını üstlenen patronlarını zora sokan bu duruma karşı Antalya'da ilk adım, MarkAntalya AVM yönetiminden geldi. Antalya Valisi Karaloğlu'nun girişimiyle TMSF yönetimindeki MarkAntalya'da dolar üzerinden kira ödeyen işletmeciler için döviz kuru sabitlendi. TMSF yönetimi tarafından alınan karar gereği kiracı işletmecilerin kira ücretlerindeki dolar kuru 4,10 TL olarak belirlendi.

'KANUNLAŞMASI GEREKİYOR'

AVM'ler ve iş yeri sahiplerinin, kira sözleşmelerini sabit kur üzerinden TL'ye çevirmesi gerektiğini belirten ATSO Başkanı Çetin, "14 Ağustos'ta dövizle yapılmış kira sözleşmelerinde kurun sabitlenmesini istedik ve girdi maliyetlerinde artışa dönük önlemler talep ettik. 4,00- 4,20 üzerinden sabitlenme önerdik. Sayın Vali'miz bu konuda bir AVM'de öncü oldu. Bir an önce bunun kanunlaşması ve Türkiye'den kira sözleşmelerinin TL üzerinden yapılması gerekiyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın geçen hafta alışveriş merkezleri ve gayrimenkullerde dükkan kiralarının artık dövizle kiralama ve satış dönemine son vereceklerini açıkladığını da hatırlatan Çetin, MarkAntalya'nın sabit kur uygulamasını diğer bazı AVM'lerin de uygulamaya yönelik çalışmalar yaptığını kaydetti.

KİRACILAR SEVİNDİ

Karar, AVM'deki kiracıları da sevindirdi. MarkAntalya'da mağazası bulunan Türkiye'nin önemli gözlük markalarından Emo Optik firmasının sahibi Osman Önal, Türkiye genelinde AVM'lerde 30 mağazaları olduğunu belirterek, döviz kurunun sabitlenmesi için girişimde bulunan Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve MarkAntalya yönetimine teşekkür etti.

155'İN ÜZERİNDE MAĞAZA

Antalya'nın en büyük AVM'lerinden olan MarkAntalya, 51 bin metrekare kiralanabilir alan, 28 bağımsız bölüm ve 155'in üzerinde mağazadan oluşuyor. Aylık kira geliri 2,5 milyon dolar olan AVM'de sinema, spor salonu, modern çocuk eğlence merkezi, 3 bin araç kapasiteli otopark, geniş teras ve restoran yer alıyor.

EN ÇOK AVM İSTANBUL'DA

Öte yandan Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, 400'e yakın AVM'nin bulunduğu Türkiye'de 114 AVM ile İstanbul ilk sırada yer alıyor. En çok AVM olan illerden Ankara'da 38, İzmir'de 24, Antalya'da 17, Bursa'da 15, Kocaeli ve Muğla'da 11, Gaziantep ve Denizli'de 6, Adana'da 4 alışveriş merkezi bulunuyor. DHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya AVM dolar kuru

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Fetöden el konulmuş AVM'de babam da döviz kurunu sabitler. Yandaş AVM sahiplerini ikna edin, onlar da sabitlesin. Her yerde herşeye %20-40 zam geldi.
işletici tmsf olunca tabiki yaparsın. başkasının parasını başkası için kullanmaktır bu. yapılanı yanlış bulmuyorum ama insani karşılığı ve değeri yok
4.10 nedir ya fetöcü müsüz siz ? bak BOTAŞ'a 6.50 ye sabitledi kıyak yapıyor :D:D:D:D:D:
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