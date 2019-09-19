ASELSAN yaptı, Kıbrıs'ta kullanılmaya başlandı

Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyacı doğrultusunda terörle mücadele, asayiş ve güvenliğe katkı sağlamak amacıyla Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde "Kent Güvenlik Yönetim ve Plaka Tanıma" sistemlerinin kurulumları gerçekleştiriliyor. Ayrıca okullarda güvenli eğitim ortamının tesis edilmesi amacıyla çevre görüntüleme sistemlerinin kurulumları yapılıyor.

Böylece, milli olarak geliştirilen yazılımlarla tüm sistemlerin tek bir merkezden yönetilmesi yeteneği de Emniyet Genel Müdürlüğüne kazandırıldı.

Sistemlerin ülke çapında yaygınlaştırılması kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğünün ilave ihtiyaçlarına istinaden ek paketler için tedarik işlemleri Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığınca gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede, yaklaşık 44 bin kamera ve 9 bin plaka tanıma sistemi Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edildi.

SIRA KKTC'NİN KENT GÜVENLİĞİNDE

Diğer taraftan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 26 Eylül 2017'de imzalanan protokol kapsamında, KKTC makamlarınca ihtiyaç bildirilen noktalar için güvenlik sistemleri ve plaka tanıma sistemleri tedarik edilmesi talebinde bulunuldu.