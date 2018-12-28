Asırılık firma Çift Geyik Karaca konkordato istedi

Çift Geyik Karaca Giyim AŞ ve Narin Triko Tekstil ile bu iki şirketin sahibi Hasan-Hüseyin-Cüneyt ve Fethi Güneş kardeşler için konkordato talepli dava Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açıldı. Önceki gün açılan davada, yaşanan mali darboğaza ilişkin bir dizi gerekçe sıralandı. Dava dilekçesine göre, döviz cinsinden alınan yüklü krediler, AVM kiralarındaki yükseliş, perakende satışlarındaki gerileme ve bankaların kredi limitlerini kullandırmaması şirketlerin mali yapısını olumsuz etkiledi. Toplamda 171 milyon liralık borcu bulunan şirketler için konkordato kararı verilmesi halinde faaliyetlerin etkin bir biçimde sürdürülebileceği kaydedildi.

Çift Geyik Karaca konkordato talebiyle başvuru yaptı. Çif Geyik Karaca, dava dilekçesinde, şirketin döviz cinsi kredilerinin mali dengeyi bozduğu kaydedildi. Asırlık markanın Türkiye ve Azerbaycan’da toplam 90 mağazası bulunuyor. Türk tekstil sektöründe ilk ihracat yapan firma olarak kayıtlara geçen markanın temelleri 1917 yılına dayanıyor.

Toplam 90 mağzası bulunan, Türk tekstil sektöründe ilk ihracat yapan firma sektörünün en köklü markalarından biri olan 'Çift Geyik Karaca' için konkordato başvurusu yapıldı.

KORKODATO NEDİR?

Konkordato, "borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma" olarak tanımlanıyor.

İflas talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilecek.

Konkordato talebi üzerine mahkeme, istenilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit ettiğinde geçici mühlet kararı verecek ve borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alacak.

Geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracak. Mahkemece geçici mühlet kararı ticaret sicili gazetesinde ve Basın İlan Kurumunun resmi ilan portalında ilan edilecek, derhal tapu müdürlüğüne, ticaret sicili müdürlüğüne, vergi dairesine, gümrük ve posta idarelerine, Türkiye Bankalar Birliğine, Türkiye Katılım Bankaları Birliğine, mahalli ticaret odalarına, sanayi odalarına, taşınır kıymet Borsalarına, Sermaye Piyasası Kuruluna ve diğer ilgili yerlere bildirilecek.

Mahkeme, kesin mühlet hakkındaki kararını, geçici mühlet içinde verecek. Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması halinde borçluya bir yıllık kesin mühlet verilecek.

