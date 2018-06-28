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Astaldi 3. köprüdeki payını satıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.06.2018 15:12 | Son Güncelleme

Astaldi, Türk ortağı IC İçtaş ile birlikte 2012 yılında işletme hakkını aldığı, 3. köprü olarak bilinen Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki yüzde 33 hissesinin satışı için yapılan görüşmelerde ileri aşamada olduğunu açıkladı.

Astaldi 3. köprüdeki payını satıyor

Astaldi 3. köprüdeki payını satıyor

Astaldi, Türk ortağı IC İçtaş ile birlikte 2012 yılında işletme hakkını aldığı, 3. köprü olarak bilinen Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki yüzde 33 hissesinin satışı için yapılan görüşmelerde ileri aşamada olduğunu açıkladı.

İtalyan inşaat şirketi Astaldi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Paolo Astaldi, İstanbul’daki üçüncü köprüde sahip oldukları yüzde 33 payın satışı için yapılan görüşmelerin ileri aşamada olduğunu söyledi.

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Astaldi ve IC Yatırım Holding’in ortak girişim şirketi, aralarında Çinli şirketlerin de olduğu yatırımcılarla Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ndeki hisselerinin satışı için görüşüyordu.

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üçüncü köprü hisse

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