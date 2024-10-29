FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bu peynirden yediyseniz tadınız kaçacak! Türkiye'nin konuştuğu "kara" listeye girdi

Bu peynirden yediyseniz tadınız kaçacak! Türkiye'nin konuştuğu "kara" listeye girdi

29.10.2024 10:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyanın yaygın kullanımı gıda satışlarına da yeni bir alan açtı. Bazı satıcılar ürünleri çarşı, pazar, dükkanlardan satmak yerine sosyal medyadan satışa sunuyor. Ancak Tarım ve Orman Bakanlığının sağlıksız besinleri ifşa ettiği listeyle bu durumun ne denli tehlikeli olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Sosyal medyadan satılan tulum peynirinde saptanan madde 'pes' dedirtti.

Bu peynirden yediyseniz tadınız kaçacak! Türkiye'nin konuştuğu "kara" listeye girdi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. Şimdi de özellikle kahvaltılara sevilerek tüketilen tulum peynirinden, mantar enfeksiyonlarında tedavi amacıyla kullanılan natamisin çıktı.

SAYI 705'E YÜKSELDİ

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı. Listede taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı dün itibarıyla 705'e yükseldi.

20240101aw110732-0

BU PEYNİRİNİ YİYENLER NATAMİSİN DE ALDI

Listeye son eklenen madde dikkatlerden kaçmadı. Diyarbakır'dan sosyal medya aracılığıyla satılan 'tulum peyniri' ürününde de uygunsuzluk tespit edildi. Üründe, göz ilaçlarında da kullanılan, mantar enfeksiyonlarına karşı etkisiyle bilinen natamisin ile bitkisel yağ tespit edildi.

nzxcv

NATAMİSİN NEDİR?

Tarım ve Orman Bakanlığının paylaştığı bilgilere göre; natamisin, süt ve süt ürünlerinde küf ve maya gelişiminin önlenmesinde kullanılan E-235 kodlu koruyucu bir gıda katkı maddesidir. Natamisin özellikle küf ve maya üremesini engellemek amacıyla kullanılır. Böylece ürünlerin raf ömrü uzatılır ve ürünlerde mikotoksin oluşum riski engellenir.

natam

NATAMİSİN ZARARLARI NELERDİR?

Fazla miktarda kullanıldığında toksik etkisi olmamasına rağmen insan sağlına zararları olabilmektedir. E-210 kodlu gıda katkı maddesi olan ve gıdalarda koruyucu olarak kullanılan benzeik asit gıdalarda küf ve maya oluşumunu engelleyen raf ömrünü uzatan bir özelliğe sahiptir. Günlük vücuda alım miktarı 5 mg/kg vücut ağırlığıdır. Fazla miktarda vücuda alındığında insan sağlığına zararlı olmaktadır.

tulum

E-200 kodlu gıda katkı maddesi olan ve gıdalarda koruyucu olarak kullanılan sorbik asit gıdalarda küf ve mayalara karşı etkilidir. Gıdalarda izin verilen miktarı %0,5-%0,025 arasında değişir.Fazla miktarda alındığında insan sağlığına zararlı olmaktadır.

thumbs_b_c_a0c6952bd52cd29bdfca3945677f7059

NATAMİSİN KULLANIM ALANLARI NELERDİR?

Natamisin gıda sektöründe koruyucu (küf ve maya önleyici) olarak kullanılmaktadır. Gıdaların bozulmasına neden olan bilinen tüm küf ve mayalara karşı etkilidir. Natamisin özellikle peynirlerde, sosislerde ve sucuklarda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bazı ülkelerde meyve suyu, şarap ve yoğurtlarda da kullanılmaktadır. Natamisin ürünlere püskürtme sistemiyle yada direkt ürün içine ilave edilerek kullanılabilir.

Alman devi otomobil markası 3 fabrikasını kapatabilir! Alman devi otomobil markası 3 fabrikasını kapatabilir!
Yeni yılda gözbebeği o yatırım aracı olacak! Uzman isim duyurdu! Yeni yılda gözbebeği o yatırım aracı olacak! Uzman isim duyurdu!
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
peynir tarım ve orman bakanı
En Çok Okunan Haberler
Alman devi otomobil markası 3 fabrikasını kapatabilir!

Alman devi otomobil markası 3 fabrikasını kapatabilir!

Siz de yediyseniz tadınız kaçacak

Siz de yediyseniz tadınız kaçacak

İkisi de polisti; intihar haberleri peş peşe geldi

İkisi de polisti; intihar haberleri peş peşe geldi

3 yaşındaki çocuğu ezip öldürdü, kendini araca kilitleyip intihar etti

3 yaşındaki çocuğu ezip öldürdü, kendini araca kilitleyip intihar etti

Asgari ücret için konuşulan rakam tepki çekti

Asgari ücret için konuşulan rakam tepki çekti

7 bin liralık alışverişe kredi kartı engeli gelince esnaf yeni bir yöntem geliştirdi!

7 bin liralık alışverişe kredi kartı engeli gelince esnaf yeni bir yöntem geliştirdi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Su itici, elyaf dolgulu Skechers montta kısa süreli indirim var

Su itici, elyaf dolgulu Skechers montta kısa süreli indirim var

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Konfor ve spor şıklık bir arada! Puma EvoStripe Fz Hoodie'de büyük fırsat

Konfor ve spor şıklık bir arada! Puma EvoStripe Fz Hoodie'de büyük fırsat

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.