Bu peynirden yediyseniz tadınız kaçacak! Türkiye'nin konuştuğu "kara" listeye girdi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. Şimdi de özellikle kahvaltılara sevilerek tüketilen tulum peynirinden, mantar enfeksiyonlarında tedavi amacıyla kullanılan natamisin çıktı.

SAYI 705'E YÜKSELDİ

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı. Listede taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı dün itibarıyla 705'e yükseldi.

BU PEYNİRİNİ YİYENLER NATAMİSİN DE ALDI

Listeye son eklenen madde dikkatlerden kaçmadı. Diyarbakır'dan sosyal medya aracılığıyla satılan 'tulum peyniri' ürününde de uygunsuzluk tespit edildi. Üründe, göz ilaçlarında da kullanılan, mantar enfeksiyonlarına karşı etkisiyle bilinen natamisin ile bitkisel yağ tespit edildi.

NATAMİSİN NEDİR?

Tarım ve Orman Bakanlığının paylaştığı bilgilere göre; natamisin, süt ve süt ürünlerinde küf ve maya gelişiminin önlenmesinde kullanılan E-235 kodlu koruyucu bir gıda katkı maddesidir. Natamisin özellikle küf ve maya üremesini engellemek amacıyla kullanılır. Böylece ürünlerin raf ömrü uzatılır ve ürünlerde mikotoksin oluşum riski engellenir.

NATAMİSİN ZARARLARI NELERDİR?

Fazla miktarda kullanıldığında toksik etkisi olmamasına rağmen insan sağlına zararları olabilmektedir. E-210 kodlu gıda katkı maddesi olan ve gıdalarda koruyucu olarak kullanılan benzeik asit gıdalarda küf ve maya oluşumunu engelleyen raf ömrünü uzatan bir özelliğe sahiptir. Günlük vücuda alım miktarı 5 mg/kg vücut ağırlığıdır. Fazla miktarda vücuda alındığında insan sağlığına zararlı olmaktadır.

E-200 kodlu gıda katkı maddesi olan ve gıdalarda koruyucu olarak kullanılan sorbik asit gıdalarda küf ve mayalara karşı etkilidir. Gıdalarda izin verilen miktarı %0,5-%0,025 arasında değişir.Fazla miktarda alındığında insan sağlığına zararlı olmaktadır.

NATAMİSİN KULLANIM ALANLARI NELERDİR?

Natamisin gıda sektöründe koruyucu (küf ve maya önleyici) olarak kullanılmaktadır. Gıdaların bozulmasına neden olan bilinen tüm küf ve mayalara karşı etkilidir. Natamisin özellikle peynirlerde, sosislerde ve sucuklarda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bazı ülkelerde meyve suyu, şarap ve yoğurtlarda da kullanılmaktadır. Natamisin ürünlere püskürtme sistemiyle yada direkt ürün içine ilave edilerek kullanılabilir.