Çin ve Tesla Alman devi Volkswagen'i kötü etkiledi... 3 fabrikasını kapatabilir! Yöneticileri 'İş gücüyle uğraşmayın diyerek' uyardı!

Alman devi Volkswagen bir süredir çalkantılı bir dönemden geçiyor. 650 bin kişiye istihdam sağlayan otomobil devi, 1994 yılında karar verdiği 202 yılına kadar işten çıkarmama kararını gözden geçirmeye başlamıştı. Bu kararı iptal eden Volkswagen'de sarsıntılar devam ederken Volkswagen İş Konseyi Başkanı Daniela Cavallo, yeni açıklamalarda bulundu.

Sanayinin gerilediğinin altını çizen Cavallo, Alman hükümetin acil olarak master planı hazırlaması gerektiğinin altını çizdi. Cavallo, Almanya'daki fabrikalarda çalışan 300 bin personelin etkilenebileceğinin altını çizerek, kaç kişinin işten çıkarılabileceğini söylemedi.

Cavallo, "Yönetim kurulu ayrıca bu ülkede kalan tüm fabrikaları küçültmeyi planlıyor. Somut olarak bu, ürünlerin, mik­tarların, vardiyaların ve tüm mon­taj hattının azaltılması anlamına geliyor. Yönetim bu konuda kesin­likle ciddi. Bu, toplu pazarlık turun­da kılıç sallamak değildir, Alman­ya’daki tüm Volkswagen tesisleri bu planlardan etkileniyor. Hiçbiri güvende değil" ifadelerini kullandı.

"VOLKSWAGEN İŞ GÜCÜ İLE UĞRAŞMAYIN"

Cavallo, söz konusu planlarar karşı olduklarını belirterek, "Tüm yönetim kurulu üyele­rini ve şirketin tepesindeki herkesi sadece uyarabilirim: Bizimle, VW iş gücüyle uğraşmayın" şeklinde konuştu.

ALMAN ÜRETİCİLERİ SIKINTIDA

Yüksek enerji maliyetleri, Çin'den gelen otomobil üretimi dalgası, Tesla'nın rekabeti, enflasyon baskıları derken Alman otomobil üreticileri bir dönemdir sıkıntılarla baş etmeye çalışıyordu. Elektrikli araçlara geçiş, Al­manya'nın otomotiv sektörü için ülkede ve Avrupa Birliği (AB) nezdinde çeşitli düzenlemeler ve ham madde tedariki nedeniyle zorlu olmayı sürdürüyor. Sektör, batarya teknolojisine büyük ya­tırımlar yaparken, artan maliyet­lerle boğuşmak zorunda kalıyor.

VOLKSWAGEN'DE NELER OLUYOR?

-Volkswagen, Eylül 2024 başında tasarruf ve maliyet azaltma önlemleri kapsamında tarihinde ilk kez Almanya'daki fabrikalarını kapatacağını ve 30 yıllık istihdam koruma anlaşmasını beş yıl erken sonlandırılacağını açıklamıştı.

-Şirket buna gerekçe olarak Avrupa'da yüksek enerji ve iş gücü maliyetlerinin rekabet gücünü azaltmasını ve satışların düşmesini göstermişti.

-2020'de Türkiye'de fabrika yatırımından vazgeçen Volkswagen'in bu kararı, Alman otomotiv sektöründe ‘deprem’ etkisi oluşturmuştu.

-Volkswagen, yeniden yapılanma ve maliyetleri düşürme planları üzerinde haftalardır sendikalarla müzakere ediyordu.

-Alman sendika liderleri, daha önce, Volkswagen'e grev tehdidinde bulunarak, işçileri işten çıkararak ‘tarihi bir hata’ yapmaması konusunda uyarmıştı.

VOLKSWAGEN 27 ÜLKEDE 650 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

Volkswagen Group, 17 Avrupa ülkesinde, Amerika, Asya ve Afrika'da 10 ülkede 114 üretim tesisiyle yaklaşık 650 bin kişiye istihdam sağlıyor. Şirketin Almanya’daki istihdamı ise yaklaşık 300 bin kişiyi buluyor. Volkswagen Group, 2026'ya kadar 10 milyar euroluk tasarruf ve maliyet azaltma önlemlerinin parçası olarak personel giderlerini 2026'ya kadar 5'te 1 düşürmeyi planlıyordu.